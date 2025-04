Nasce Palazzo Foundation, l’ente che mira a recuperare e sviluppare Villa Pallavicino delle Peschiere

Genova. Si chiama Palazzo Foundation il nuovo Ente Terzo Settore costituito dal broker assicurativo Lockton P. L. Ferrari, con l’obiettivo di promuovere il recupero e lo sviluppo della vocazione culturale del complesso monumentale di Villa Pallavicino delle Peschiere (in via San Bartolomeo degli Armeni), individuando e potenziando le attività che possono favorire l’inclusione e la sostenibilità per dare nuova identità al panorama culturale cittadino e nazionale.

“La creazione di Palazzo Foundation rappresenta un atto concreto di restituzione alla comunità di un frammento vitale della sua identità storica e sociale – afferma il presidente Filippo Fabbri – poiché Villa Pallavicino delle Peschiere, pur essendo uno dei simboli di Genova nonché una delle più belle ville rinascimentali d’Italia, da sempre è stato un luogo poco conosciuto e finora privatamente custodito. Di questo patrimonio culturale e architettonico vogliamo prenderci cura, per noi e per le nuove generazioni, aprendo i cancelli al pubblico, creando delle iniziative virtuose di dialogo tra i cittadini, il mondo accademico e i settori del pubblico e del privato, creando al contempo sinergie e nuovi valori. Palazzo Foundation intende fare leva sulla cultura come volano di crescita economica e come risorsa per l’intera comunità. Questo progetto di recupero e valorizzazione contribuirà non solo alla salvaguardia del patrimonio artistico, ma anche al rilancio del territorio e delle sue opportunità. Lo perseguiremo con la volontà e la determinazione che caratterizzano il nostro gruppo”.

La tutela e la valorizzazione di Villa Pallavicino delle Peschiere rappresentano gli obiettivi principali della fondazione che nasce con la missione di preservare il patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico di uno dei luoghi più iconici della cultura rinascimentale in Liguria.

Numerosi personaggi illustri hanno lasciato testimonianza della propria ammirazione, tra di questi l’artista fiammingo Pieter Paul Rubens, che incide l’immagine di Villa delle Peschiere per il volume Palazzi di Genova pubblicato ad Anversa nel 1622, e lo scrittore britannico Charles Dickens, che qui alloggia nel 1844, concludendo la stesura del romanzo Le Campane.

Palazzo Foundation si pone, in particolare, l’ambizioso obiettivo di ripristinare e restaurare integralmente la Grotta Pallavicino, con le sue preziose decorazioni polimateriche, che ancora oggi rendono questo luogo una delle più stupefacenti grotte artificiali di giardino realizzate nel XVI secolo. Per Palazzo Foundation, inoltre, aprire le porte di Villa Pallavicino delle Peschiere, può rappresentare un motore per lo sviluppo dell’economia culturale della città e dell’intero territorio.

Con l’aiuto dei partner e la collaborazione delle principali istituzioni locali attive nel campo della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la Fondazione intende rendere la Grotta e gli altri tesori di Villa delle Peschiere un fulcro di attrazione per turisti, studiosi e appassionati d’arte e un punto di riferimento culturale di rilevanza nazionale e internazionale.

La Fondazione intende perseguire i suoi obiettivi principali anche attraverso lo sviluppo delle seguenti azioni:

– Studio e promozione del patrimonio artistico, culturale e architettonico, attraverso la restituzione della conoscenza di Villa Pallavicino delle Peschiere e della civiltà del Rinascimento in Liguria.

– Eventi e public engagement, grazie alla promozione di eventi culturali, mostre, concerti, seminari, convegni, attività di formazione universitaria e post-universitaria, come il percorso di formazione dell’Università di Genova, d:cult (https://dcult-ianua.it), laboratori, iniziative di utilità sociale e solidaristiche in ambito culturale.

Le relazioni, in particolare con le università non rappresentano soltanto uno strumento per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio, ma anche un’opportunità concreta per il placement di giovani professionisti nel campo delle humanities.

Questo vale sia per i talenti del territorio genovese, sia per l’attrazione di giovani menti a livello internazionale, che possono trovare in Villa Pallavicino delle Peschiere un contesto di eccellenza per la propria crescita professionale. Il ruolo dell’arte contemporanea e le visite guidate La Fondazione intende coltivare il dialogo con gli attori del mondo dell’arte contemporanea, dal quale è possibile mutuare soluzioni di valorizzazione del patrimonio storico che qualifica Villa delle Peschiere, interpretandolo con linguaggi ed espressioni al passo con i tempi.

Aprire le sale auliche e il parco di questo complesso monumentale a opere, installazioni, performance e attività progettate in collaborazione con artisti, gallerie, musei e collezionisti costituisce uno degli obiettivi strategici di Palazzo Foundation, con l’intento di rivolgersi non solo agli amanti dell’arte antica, ma anche agli appassionati del Novecento e del contemporaneo.

A tal fine, in occasione del lancio di Palazzo Foundation viene presentata una prima importante collaborazione con Pinksummer Contemporary Art, galleria leader nel panorama nazionale con sede a Genova, grazie alla quale sono state installate nel parco della Villa tre opere di Tomás Saraceno, tra i più noti artisti viventi.

Le opere di Saraceno, di cui una mai presentata in Italia fino ad oggi, provengono dalla mostra Web(s) of Life tenutasi alla Serpentine Gallery di Londra nel 2023, e riflettono sul delicato tema del rapporto tra l’essere umano e le altre specie animali che vivono in natura. Il giardino della Villa diventa in questa circostanza uno spazio privilegiato nel quale le sculture possono attuare la loro funzione di opere d’arte e al contempo di abitazioni per gli animali, rendendo omaggio ai valori di sostenibilità che ispirano la mission di Palazzo Foundation.

Nel corso del 2025 Villa delle Peschiere ospiterà anche la prima mostra personale in Italia dedicata al lavoro di James Hawke, pittore britannico che ha conquistato il mercato europeo con le sue tele vivaci popolate da personaggi ispirati alle villeggiature nel Mediterraneo.

In programma anche un ciclo di rappresentazioni dell’Opera Lirica in Villa che ha ricevuto il patrocinio di Rai Liguria e che inizia l’11 aprile con Madama Butterfly, con accesso gratuito all’evento inaugurale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per le modalità di partecipazione a tutti gli eventi, visite e visite guidate è necessaria la prenotazione all’indirizzo info@palazzo-foundation.org.