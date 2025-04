Municipi, Simona Cosso candidata del campo largo alla presidenza del Centro Est

Genova. Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova – Alleanza Verdi Sinistra è la candidata per il campo largo – e per la coalizione che supporta Silvia Salis – alla presidenza del municipio Centro Est.

“Sono contenta di questa importante opportunità e ringrazio Silvia Salis per il sostegno ricevuto e per il suo forte e coraggioso progetto di cambiamento per la nostra città”, dice.

Cosso, presentandosi come candidata, afferma in una nota: “È necessario un impegno concreto e strutturale per la rigenerazione urbana e per la riqualificazione dei servizi pubblici, che siano a misura delle cittadine e dei cittadini, il mio contributo è per un municipio più vivibile e inclusivo, che rispetti il territorio e l’ambiente, per uno sviluppo sostenibile e armonico che dia soluzioni alternative alla cementificazione, alle infrastrutture impattanti, allo svuotamento della città e del suo tessuto sociale”.

“Occorre ripartire da una regia pubblica del municipio che garantisca servizi educativi, sanitari e di prossimità accessibili – aggiunge – dobbiamo riacquistare una visione unitaria della città, per evitare interventi frammentari e garantire uno sviluppo omogeneo. Dobbiamo riportare nel Municipio la Partecipazione democratica, la condivisione e l’ascolto per una cittadinanza realmente coinvolta nelle scelte amministrative”.

E ancora, sulla questione abitativa, “Un’emergenza improrogabile – afferma Cosso – a fronte delle centinaia di case sfitte serve un piano per contrastare il degrado edilizio e restituire valore agli edifici. Vanno date risposte concrete ai problemi reali della popolazione anziana, alle fragilità e alle povertà”.

Spazi per l’aggregazione, attenzione al commercio locale, sicurezza, socialità i temi enunciati a grandi linee dalla candidata presidente che punta a strappare al centrodestra il municipio Centro Est. La sua avversaria principale sarà la già consigliera comunale di Fratelli d’Italia (ex Lista Toti) Federica Cavalleri.