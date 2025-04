Municipi, Piciocchi: “Solo due donne candidate da Salis e la sua giunta sarà estremista”

Genova. Il centrosinistra presenta i nove candidati presidenti di municipio e a stretto giro Pietro Piciocchi commenta puntando sulla scarsa presenza di donne, sul peso spostato a sinistra e sul ruolo delle forze civiche.

“Silvia Salis dice di essere in vantaggio, ma dimostra per l’ennesima volta di essere all’inseguimento – afferma, intervistato dall’agenzia Dire il vicesindaco reggente di Genova e candidato primo cittadino del centrodestra – quando ho fatto la mia presentazione al Porto Antico, il Pd ha fatto uscire l’ufficializzazione della candidatura di Salis – elenca Piciocchi- abbiamo inaugurato il point e loro lo hanno fatto a cinquanta metri di distanza dal nostro, ieri, dopo che noi avevamo fissato l’orario per la presentazione dei candidati presidenti dei municipi, Salis ha fissato mezz’ora prima la presentazione del suo simbolo, ieri abbiamo presentato i nostri candidati presidenti, oggi annunciano i loro”.

Le critiche si concentrano, poi, sulle candidature per la presidenza dei Municipi. “Non c’è neanche un civico – rimarca Piciocchi – segno che il presunto civismo di Salis è di pura facciata, la candidata ha dovuto cedere alle logiche e al peso dei partiti”. E sulle quote rosa: “Sono molto contento perché abbiamo dimostrato con i fatti di essere molto più attenti noi alla parità di genere con quattro candidate presidenti di Municipio su nove donne, mentre loro ne hanno solamente due. Anche questo credo che sia un punto a nostro favore”.

Poi, commentando le indiscrezioni di stampa sulla possibilità di tre assessori per Avs, Piciocchi va giù duro: “Si intuisce una deriva ideologica estremista della giunta e credo sia giusto venga detto agli elettori, che poi giudicheranno”.

Prima ancora, era intervenuto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Sappiamo benissimo che è elettorato di centro che poi alla fine determinerà chi vince, quindi siamo assolutamente convinti che l’elettorato di centro starà con noi”.

Sulle ultime novità in casa del campo largo, centrodestra scatenato. La Lega genovese rispedisce al mittente le accuse relative alla scarsa attenzione alle donne: “La sinistra genovese ci accusa di non avere relatrici donne al convegno “Investimenti, Finanza e Fisco”, un evento serio, tecnico, dove si parla di sviluppo, numeri e strategie, non di quote rosa da sbandierare a comando. Peccato che proprio loro, i paladini dell’equità, abbiano presentato i nove candidati municipali e solamente due siano donne. Uno squilibrio imbarazzante, che nemmeno loro riescono più a giustificare. Ma non temete: dicono che “recupereranno” in giunta. Tradotto: le donne servono solo quando avanzano dei posti”.

Tra gli interventi anche quello di una delle candidate presidenti di municipio per il centrodestra, la ex Pd Giorgia Mannu, in corsa per la Valpolcevera con la lista di Vince Genova: “Care donne ma quali opportunità? La parità di genere a sinistra è solo uno dei tanti slogan. Siamo alle solite: grandi proclami e poi si smentiscono nei fatti. Basta vedere la composizione dei candidati alla presidenza per i Municipi. Il centro destra schiera quattro donne su nove, loro solo due. Eccola la coalizione! La coalizione delle contraddizioni. Ma di cosa stiamo parlando? Piciocchi è coerente: ciò che dice lo mette in pratica quotidianamente, mentre a sinistra assistiamo ogni giorno ad una nuova puntata di una fiction . Gli elettori e, soprattutto le elettrici, non sono stupidì. La parità di genere deve essere promossa quotidianamanete col rispetto e con la considerazione del merito. Questo ci meritiamo, di essere considerate non come numeri, ma rispettate nelle nostre scelte, di carriera e di famiglia”, conclude.

L’assessora alla Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi (Fratelli d’Italia) aggiunge:Ancora una volta la sinistra dimostra di non sapere e non poter andare oltre slogan e frasi fatte. Nella presentazione dei candidati presidenti di Municipio il centrodestra proporne 4 donne e 5 uomini, il centrosinistra solamente 2 donne e 7 uomini. Tre candidati presidenti targati AVS che sono l’emblema del NO con il quale vogliono fermare il progresso e la crescita della nostra città. Dopo aver apostrofato come fascisti le persone con cui fino a qualche giorno fa si faceva fotografare esaltandone l’operato, Salis inizia a mostrare il suo vero volto. Un pericoloso mix che renderebbe la città ingovernabile”, dichiara in una nota Alessandra Bianchi, assessore in quota Fratelli d’Italia allo Sport, al Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Genova.

“Se davvero Silvia Salis pensa di governare Genova portando in giunta tre assessori di Alleanza Verdi e Sinistra, allora siamo ufficialmente alla fantascienza ideologica – attacca Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia Liguria – affidare il futuro di Genova a chi ha fatto del no un mestiere è un’idea geniale… se si vuole bloccare tutto. Parliamo di un gruppo politico che ha detto no al Terzo Valico, no alla Gronda, no alle infrastrutture, no perfino ai parcheggi. Forse diranno sì solo alla chiusura del porto, se lo riterranno troppo inquinante.”