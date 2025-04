Municipi, Di Cesare (Lega): “Simona Cosso come Ilaria Salis, spalleggia le occupazioni abusive”

Genova. “Avviso ai genovesi. Immaginiamo il Municipio Centro Est di Genova governato da Avs, quell’alleanza di sinistra che ha fatto eleggere Ilaria Salis al Parlamento Europeo per consentirle di evitare il processo in Ungheria. Nella persona della candidata presidente Simona Cosso il Municipio andrebbe nelle mani di chi non si occupa dei genovesi, ma si preoccupa di aiutare i Rom e i migranti”.

È l’attacco lanciato da Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio Centro Est, alla candidata presidente del centrosinistra.

Il Municipio, continua Di Cesare, andrebbe nelle mani “di chi sta dalla parte degli antagonisti. Di chi scende in piazza a fianco di quelli che esibiscono cartelli contro le forze dell’ordine: cortei e manifestazioni spesso frequentati da quegli stessi anarchici violenti e giovani scansafatiche dei centri sociali che devastano o danneggiano la nostra città deturpando palazzi storici, negozi e persino il commissariato di polizia e la sede di UniGe come avvenuto pochi giorni fa. Di chi predica solidarietà, rispetto per gli altri e pace, ma poi non condanna con fermezza episodi di violenza, insulti, minacce o danneggiamento se compiuti da taluni bravi ragazzi“.

Il leghista non si ferma: “Immaginiamo anche un centro storico che, nonostante gli sforzi del centrodestra, presenta ancora delle criticità per via di appartamenti fantasma subaffittati cinque o sei volte con a capo una presidente di Municipio che spalleggia le occupazioni abusive come fa la sua compagna di partito Ilaria Salis. Immaginiamo pure il ritorno di Sottoripa off limits per i residenti e turisti perché in mano a criminali o sbandati. Immaginiamo, poi, lo stop alla lotta contro quelli del Buridda, dell’Aut Aut e dell’Ex Latteria Occupata. I genovesi non lo meritano. Non possiamo tornare indietro ai tempi della giunta Doria”.