Strage di multe in via Burlando, l’assessore Gambino: “Nessun accanimento, solo buon senso”

Genova. Nel mese di marzo, in via Burlando, sono state staccate 50 sanzioni per divieto di sosta. A confermare il dato è stato l’assessore alla mobilità Sergio Gambino, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Nicholas Gandolfo, che ha chiesto informazioni sulla situazione della viabilità dopo le proteste dei residenti.

“La prima cosa che mi viene da dire, consigliere Gandolfo, è ‘benvenuto a Genova‘”, ha detto Gambino ironico confermando di essere a conoscenza delle problematiche relative al parcheggio nella tortuosa strada di Staglieno, parte del Municipio IV Media Val Bisagno. Gambino ha però negato vi sia stato “accanimento”, così come denunciato dai residenti, che hanno anche organizzato un flashmob sulle strisce pedonali in segno di protesta.

Chi abita nella strada ha denunciato a più riprese l’intervento degli ausiliari di Amt, che hanno staccato decine di multe alle auto posteggiate lungo la strada, comportamento solitamente tollerato a causa dei problemi di posteggio.

“Nel mese di marzo, in cui vi è effettivamente stata un’intensificazione dei controlli, la polizia locale ha fatto 50 sanzioni – ha detto l’assessore – ma sono state sanzionate le auto che erano messe particolarmente male e ostruivano la carreggiata. Quello che si sta cercando di applicare è un po’ di sano buon senso, essendo rettilineo è sempre autoregolamentato. Non abbiamo avuto negli ultimi 6-7 mesi reclami alla polizia locale o segnalazioni, si è quindi trattato di una cosa estemporanea dovuta a episodi legati al transito degli autobus in quella via”.