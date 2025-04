Motociclista di 25 anni muore sul Turchino: il corpo steso sull’asfalto trovato da due escursionisti

Genova. Un ragazzo di 25 anni è morto ieri pomeriggio sulla strade delle Giutte, sul Turchino, dove il giovane stava transitando con la sua motocicletta. A trovarlo steso sulla strada, ancora in vita e vicino alla sua moto ancora accesa, alcuni escursionisti di passaggio intorno alle ore 18.

Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto dopo qualche minuto: inutili però i tentativi di rianimazione. I medici non hanno potuto fare altro di constatarne la morte.

Sul posto anche le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Arenzano, che hanno avviato le indagini per capire le cause del decesso, probabilmente dovute ad un malore: nell’area del ritrovamento, infatti, non sarebbero emerse evidenze di un incidente con altri mezzi o segni di frenate. E’ probabile che venga disposta l’autopsia.