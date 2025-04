Morto Papa Francesco, fra i preti progressisti di Genova “un senso di vuoto” e “gratitudine”

Genova. La Chiesa genovese da subito ha espresso in maniera unanime il proprio dolore per la morte di Papa Francesco e ha disposto una serie di momenti di preghiera – tra cui il rosario che sarà recitato questa sera, martedì 22 aprile, alle 21 nella cattedrale di San Lorenzo – ma sono tanti gli esponenti dell’arcidiocesi che hanno voluto ricordare, con messaggi pubblici e attraverso i social, la figura del Santo Padre.

Per primi, naturalmente, l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca – francescano come Bergoglio – che ha definito il suo pontificato “un grande regalo di Dio”, poi l’ex arcivescovo, ed ex presidente della Cei, il cardinale Angelo Bagnasco, che era a capo della curia cittadina nei giorni della visita di Papa Francesco a Genova. Di lui ricorda la “grande empatia”.

Ma la Chiesa genovese è composta da tante anime e sicuramente un Papa come Jorge Bergoglio aveva scaldato il cuore di quei parroci e religiosi di spirito progressista, “moderno” e lontani da un certo conservatorismo che era rappresentato meglio dal predecessore Ratzinger.

E così, tra gli altri, il messaggio di Don Giacomo Martino, monsignore e parroco a Oregina nonché direttore dell’ufficio Migrantes della curia genovese. “Ha dato sino all’ultimo respiro per Gesù e per la sua chiesa, sapendo che doveva passare da questo mondo al Padre ‘li amò sino alla fine’, come nel Vangelo di Giovanni) – scrive Martino – preghiamo per lui con gratitudine, ma sommamente preghiamo perché il suo successore sia santo e forte da condurre la Chiesa verso la povertà senza più le ipocrisie delle strutture e del potere, mettendo l’apparato ecclesiale a servizio unicamente del Vangelo”.

Don Valentino Porcile, parroco di San Siro di Nervi e prima a Sturla, che di Bergoglio condivideva la apertura comunicativa, si rivolge direttamente a lui, con un messaggio: “Hai amato sino alla fine. Hai donato tutto. E fino all’ultimo giorno hai voluto stare in mezzo alla gente, in mezzo a noi. Soprattutto i poveri e gli ultimi si sono sempre sentiti custoditi nel tuo cuore e protetti. Sei immagine viva di Dio Misericordia, mi hai insegnato a trasmetterla e a donarla. Non ti dimenticherò mai”.

Non è più a Genova – dal 2022 è vescovo di Rimini – ma a Genova è rimasto con il cuore monsignor Nicolò Anselmi, parroco della Vigne ed ex responsabile della pastorale giovanile: “Il Papa ci ha permesso, in questi 12 anni in cui ha guidato la Chiesa, cioè la presenza di Gesù nella storia, ci ha permesso di entrare nella sua vita, nei suoi pensieri, ha detto.

Il Papa con monsignor Anselmi

“Era uno di famiglia – continua Anselmi – ma insieme a questa sensazione di vuoto, di sofferenza, di dolore, che certamente accompagna tutte le volte che qualche persona cara ci lascia, penso, almeno per me, di interpretare anche la sensazione di tante persone che è una sensazione di gratitudine. Di gratitudine a Dio Padre per averci dato la possibilità di essere, di aver conosciuto, di essere stati guidati da Papa Francesco. Una persona senz’altro abitata dallo Spirito che si è lasciata animare dalla presenza dello Spirito Santo. Ci ha permesso di interpretare, di calare il Vangelo in questa realtà così complicata, in questo cambiamento d’epoca, così come tanti lo definiscono”.

Un emoji con un cuore spezzato, il messaggio di Don Roberto Fisher – “il prete dj”, ideatore e animatore della realtà Radio Tra Le Note e di tante iniziative di solidarietà – ma anche un video in cui ricorda la telefonata del Papa in diretta.

Papa Francesco saluta Don Fisher e i bimbi del Gaslini

Lo studio di Radio Tra Le Note si trova all’interno dell’ospedale Gaslini, dove il Papa fece visita ai piccoli pazienti in occasione della giornata genovese. “Appena sceso dall’auto invece di dirigersi verso le autorità aveva voluto salutare per primi proprio i bambini, lo ricorderà sempre con affetto”.