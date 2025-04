Morto Papa Francesco, governo proclama cinque giorni di lutto nazionale: come funziona

Genova. A seguito della morte di papa Francesco, il governo italiano ha deciso di proclamare cinque giorni di lutto nazionale. La notizia arriva da Palazzo Chigi ed è stata rilanciata in questi minuti dalle agenzie nazionali. I funerali del Santo Padre si terranno a Roma sabato 26 aprile, mentre lo stato italiano osserverà il lutto istituzionale generalizzato per ben cinque giorni, due in più rispetto alla morte di Giovanni Paolo II.

Secondo il protocollo istituzionale, in questi casi, tutte le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Nel periodo del lutto le autorità pubbliche si astengono da impegno sociali, eccenzion fatta per quelle legate in qualche modo alla beneficienza.

Per Genova cosa comporta? Al momento non è ancora chiaro cosa succederà nei prossimi giorni dal punto di vista delle cerimonie pubbliche: i cinque giorni di lutto potrebbero però impattare su molti eventi previsti nei prossimi giorni, a partire da Euroflora, la cui inaugurazione di domani prevedeva la presenza istituzionale di membri del governo. Poi ci saranno le celebrazioni del 25 Aprile: in questi minuti tutte le segreterie amministrative e politiche stanno rimodulando le agende di fatto “saltate” di fronte a questo evento di portata storica.