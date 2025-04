Morto papa Francesco: rinviata la Festa della Bandiera, confermato Mattarella a Genova il 25 aprile

Genova. Il lutto nazionale per la morte di papa Francesco sconvolge solo parzialmente il programma degli eventi istituzionali in programma questa settimana a Genova. Il 23 aprile, oltre alla Festa della Bandiera, è prevista l’inaugurazione di Euroflora, mentre il 25 aprile è atteso in città il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia ufficiale a Staglieno e la prima dello spettacolo D’Oro. Il sesto senso partigiano.

“Mi sembra che non ci sia nessuna variazione per quello che riguarda il 25 aprile, per adesso. Tecnicamente la presenza di Mattarella è confermata, non c’è ancora nessuna disdetta”, ha spiegato il presidente della Regione Marco Bucci a margine del consiglio regionale. Nel programma, secondo quanto riferito dal governatore, ci sarebbe anche il ministro Guido Crosetto, ma “ancora non sappiamo” se sarà presente o meno.

Si svolgerà regolarmente l’inaugurazione di Euroflora, la cui apertura al pubblico è fissata al 24 aprile, mentre il taglio del nastro sarà giovedì. In conformità al lutto nazionale, però, non ci sarà la ministra del Turismo Daniela Santanchè e nemmeno il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi: “È tutto confermato – ha detto Bucci – ma da quello che so non ci saranno membri del governo perché il governo partecipa. L’inaugurazione dobbiamo farla, è ovvio, chi ha comprato il biglietto per il 24 aprile deve poter andare a Euroflora”.

Saltano invece le celebrazioni nel giorno di San Giorgio che da qualche anno coincide con la Festa della Bandiera. I vessilli crociati sono già comparsi sugli edifici in piazza De Ferrari, ma la cerimonia prevista a Palazzo Ducale non si terrà: “La rinviamo alla prossima settimana”, ha annunciato Bucci.