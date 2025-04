L’ardesia di Lavagna per la tomba di Papa Francesco: “La pietra ligure dei nonni”

Genova. Il nero dell’ardesia di Lavagna per la lapide e la tomba dove ci sarà una sola incisione: “Franciscus”. Papa Francesco ha espresso il desiderio che la sua tomba venga realizzata con la “pietra ligure dei nonni”, e in particolare al ramo materno della famiglia che dall’entroterra del levante genovese cerco fortuna in Argentina.

A rivelare il dettaglio è stato, durante un intervento a Porta a Porta, il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore di Santa Maria Maggiore. E’ in questa basilica che il Papa, nel suo testamento, ha chiesto di essere seppellito.

Maria Regina Sivori, madre di Bergoglio, era nata in Argentina ma i suoi nonni paterni erano originari di Cogorno e di Santa Giulia, frazione di Lavagna. Da qui erano partiti, nella seconda metà dell’Ottocento, in direzione del Sud America, come d’altronde avevano fatto anche i parenti del ramo paterno. La nonna del Papa, Rosa Margherita Vassallo, invece, era originaria di Piana Crixia, in Val Bormida, mentre il padre arrivava dal Basso Piemonte.

Ma tornando alla “pietra ligure dei nonni”, l’indicazione riporta proprio all’ardesia, tipico prodotto del Tigullio. Niente marmi o altri materiali pregiati (non che l’ardesia non lo sia) ma la volontà del Pontefice è che l’aspetto del sepolcro sia il più sobrio possibile, come d’altronde è stato lo “stile” francescano del suo pontificato.

La tomba sarà collocata nella Cappella Sforza della basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, come indicato nel suo testamento. Francesco più volte, in vita, aveva raccontato di sentirsi particolarmente devoto alla Madonna ed è a lei che avrebbe voluto essere “affidato” una volta deceduto.

I funerali del Santo Padre si svolgeranno sabato 26 aprile alle 10 nel primo giorno dei Novendiali. Il novendiale è il periodo di nove giorni di lutto che segue la morte del Papa. In questo periodo, a partire dai solenni funerali, la cui data è decisa dalla congregazione dei cardinali, si svolgono particolari celebrazioni nella basilica di San Pietro in Vaticano dove sarà anche celebrata la santa messa esequiale.

L’ardesia ligure – o pietra di Lavagna – viene prodotta nella zona della Val Fontanabuona e del Tigullio da una quarantina di aziende, molte attive da decenni, per circa 250 occupati. Si tratta di una lavorazione pregiata e difficile e, dall’inizio del 2000, in crisi a causa della concorrenza dell’ardesia cinese e brasiliana, di inferiore qualità ma anche di minore prezzo.