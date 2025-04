Morto Papa Fracensco, oggi si decide per il lutto nazionale: anche Genova si ferma

Genova. Dopo la morte di papa Francesco, avvenuta alle 7.35 di ieri mattina, all’età di 88 anni, si sono messe in moto tutte le complesse procedure previste per i funerali del santo padre e per la sua successione. Per quanto riguarda il nostro paese, l’Italia, nelle prossime ore saranno invece decise le modalità per il lutto nazionale che chiaramente impatteranno su tutte le attività istituzionali sparse per lo Stivale, Genova compresa.

Secondo quanto previsto dal cerimoniale vaticano, il funerale del pontefice dovrà celebrarsi tra il quarto e il sesto giorno dalla morte: la data, che sarà decisa nelle prossime ore dai cardinali, quindi potrebbe ricadere tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Tra le diverse indiscrezioni che in queste ore girano tra gli addetti ai lavori, la scelta potrebbe però ricadere però su sabato 26 aprile per evitare la sovrapposizione con le solenni celebrazioni della Repubblica Italiana per il 25 aprile, che quest’anno arriva all’80° anniversario: due eventi di questa portata richiedono chiaramente uno sforzo organizzativo e una “macchina della sicurezza” importante, cosa che probabilmente ne eviterà la contemporaneità.

Un evento, quello della morte del Papa, che ovviamente sta rivoluzionando le agende istituzionali di tutto il paese. Entro la mattinata il Consiglio dei ministri scioglierà le riserve sul lutto nazionale. Secondo quanto trapelato in queste ore si parla di un periodo di tempo che va dai tre ai cinque giorni, anche se la prima opzione, quella dei tra giorni è più probabile perché più “classica”. Una combinazione di date che potrebbe essere “incastrata” prima dei funerali in Vaticano: nel caso di una cerimonia sabato 26 aprile, quindi, un lutto nazionale di tre giorni potrebbe partire già domani, dal 23 al 25 aprile.

Una ipotesi che, se confermata, avrebbe delle ricadute anche per Genova: domani, mercoledì 23 aprile, infatti, è prevista l’inaugurazione ufficiale di Euroflora 2025, al cui taglio del nastro sono attese cariche istituzionali nazionali, la cui presenza oggi è però quindi in forse. Se il lutto nazionale partisse invece giovedì 24, il problema potrebbe non porsi, anche se sicuramente la scomparsa del Santo Padre potrebbe comunque spingere a delle scelte motu proprio diverse da quanto stabilito fino ad oggi.

Stesso discorso, forse, per le celebrazioni del 25 aprile, per le quali a Genova è atteso il Capo dello Stato. Non è chiaro al momento come il protocollo adesso possa cambiare, tenendo chiaramente presente quanto le celebrazioni della Liberazione sia fondativi per la Repubblica Italiana, repubblica che, almeno sulla carta, rimane uno stato laico.

Nel frattempo anche la campagna elettorale che in queste settimane sta animando l’agenda politica di Genova è in fase di “ricalcolo”: i candidati e i loro staff restano in attesa delle decisioni su lutto nazionale e sui funerali per rimodulare i tanti impegni in programma nei prossimi giorni, mentre si entra nell’ultimo mese di battaglia, in attesa del verdetto delle urne.