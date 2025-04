Morta schiacciata da una palma: fari dei pm su sette anni di monitoraggi della pianta

Genova. Le indagini della procura di Genova sulla morte di Francesca Testino, schiacciata da una palma crollatale addosso il 12 marzo di quest’anno in piazza Paolo Da Novi si concentrano sugli ultimi sette anni di controlli sullo stato della pianta.

Proprio nel 2018 infatti Aster aveva commissionato a un consulente esterno la classificazione della palma: era stata inserita in classe di rischio C ‘rossa’, non doveva quindi essere abbattuta ma solo monitorata, Sempre nel 2018 erano state fatte sull’albero delle prove di trazione meccanica che a loro volta avrebbero rassicurato i tecnici sulla stabilità dalla pianta.

Per la morte di Francesca Testino sono indagate oggi per omicidio colposo 12 persone: il consulente esterno che si occupò della classificazione e 10 tra funzionari e tecnici di Aster. Tre di loro, tra cui un ex dirigente, sono oggi in pensione. Tra gli indagati anche un ingegnere prestato ad Aster per soli sei mesi ma che aveva una funzione di responsabile proprio all’epoca di una delle prove di trazione del 2018. Gli indagati sono difesi fra gli altri dagli avvocati Andrea Boselli e Pietro Bogliolo.

Per accertare le cause del crollo probabile incidente probatorio

Gli avvisi di garanzia al momento sono da intendersi come atto dovuto in vista non tanto dell’autopsia che si è svolta questo pomeriggio (il medico legale Rosario Barranco depositerà i risultati tra 60 giorni) ma soprattutto degli accertamenti tecnici che il pm Fabrizio Givri dovrà far svolgere per tentare di stabilire se ci siano responsabilità dirette e da parte di chi per la morte della 57enne. Sul punto la Procura sembra indirizzata, più che a disporre una consulenza tecnica in contraddittorio, a chiedere al gip che gli accertamenti siano svolti in incidente probatorio (quindi con un consulente indicato dal pm, consulenti tecnici per gli indagati e le parti offese e un perito nominato dallo stesso giudice).

Le classificazioni, i monitoraggi e gli altri interventi in zona

Dopo la tragedia l’azienda comunale che si occupa della manutenzione del verde pubblico aveva spiegato che il monitoraggio è stato sempre periodicamente eseguito. L’ultimo monitoraggio programmato era stato effettuato il 20 settembre 2024. Il rischio C non consente l’intervento di abbattimento o taglio in urgenza, specialmente in un caso come quello di piazza Paolo da Novi, posta sotto vincolo della Sovrintendenza, ma il livello “rosso” aveva spinto Aster a inserire nel tronco una strumentazione chiamata “inclinometro” che, come dice lo stesso nome, serviva a misurare le variazioni nell’inclinazione del fusto. Secondo l’ultima rilevazione fatta a settembre 2024 non risultavano parametri che indicassero un rischio nel breve tempo. In sostanza un movimento c’era stato ma era stato considerato “irrisorio”.

Nel frattempo, tra il 2020 e il 2023 il Municipio Medio Levante aveva commissionato alcuni interventi di manutenzione delle aiuole. L’ultimo nel 2023 si era concluso nel 2024 con la posa di alcune piante aromatiche. E intorno all’aiuola erano stati eseguiti alcuni interventi per la posa dei cavi della fibra ottica. Anche questi lavori, che non sono direttamente riferibili all’albero crollato ma hanno riguardato aree non lontane dall’apparato radicale della pianta, potrebbero anch’essi essere presi in considerazione dell’ambito degli accertamenti che saranno disposti dagli inquirenti.