Morta schiacciata da una palma, sequestrati telefoni e pc agli indagati: i forestali negli uffici di Aster

Genova. Contemporaneamente agli avvisi di garanzia, ad alcuni dei indagati per la morte di Francesca Testino, schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi il 12 marzo, i carabinieri forestali, delegati dalla Procura, hanno sequestrato smartphone, tablet e pc.

E lo hanno fatto attraverso perquisizioni e un doppio blitz negli uffici di Aster di via XX Settembre e di Nervi. Ad essere indagati per omicidio colposo sono 12 tra funzionari e tecnici. Tra loro ci sono un ex dirigente di Aster, due ex funzionari del settore Verde andati in pensione, tecnici e giardinieri in servizio nella stessa azienda e due consulenti esterni.

Non a tutti sono stati sequestrati i dispositivi elettronici ma solo a coloro che operano tutt’ora nell’azienda comunale che si occupa della manutenzione del verde pubblico. L’obiettivo è quello di vedere se prima o dopo il fatto dalle chat aziendali o dalle email possano emergere elementi utili per stabilire le effettive responsabilità dei singoli circa la manutenzione della palma.

A tutti e 12 invece ieri mattina è stata notificata la data dell’autopsia sul corpo della 57enne deceduta mentre tornava a casa dal lavoro. L’autopsia si svolgerà mercoledì prossimo ed è stata affidata dal sostituto procuratore Fabrizio Givri al medico legale Rosario Barranco.

Gli indagati difesi dagli avvocati Andrea Boselli, Tommaso Calabrò e Pietro Bogliolo, potranno in questo modo far partecipare all’accertamento propri consulenti medici di parte.