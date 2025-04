Moneglia, sindaci al lavoro per intensificare il servizio ferroviario. Più controlli sulla strada del Bracco

Sestri Levante. Questa mattina il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas insieme ai suoi colleghi di Moneglia e Deiva Marina ha partecipato alla riunione convocata in Regione Liguria dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. Insieme ai referenti regionali di Trenitalia si è ragionato su intensificare il servizio ferroviario per poter offrire, soprattutto ai pendolari, un’alternativa di mobilità. Regione Liguria e Trenitalia si sono impegnati a verificare quali e quanti treni possano modificare il loro percorso ordinario e fermarsi anche a Deiva Marina e Moneglia. Si valuta anche la possibilità di anticipare l’entrata in vigore dell’orario estivo che permetterebbe una maggior presenza di treni sulla linea.

Intanto sempre questa mattina Sestri Levante ha avuto un’interlocuzione con le Forze dell’Ordine del territorio per un confronto su una maggior attenzione sulla strada statale del Bracco, la quale, essendo l’unica strada di viabilità ordinaria percorribile, ha registrato un incremento notevole di traffico.

Il Comandante della Polizia Locale di Sestri Levante Federica Genovese ha predisposto controlli specifici sul tratto di competenza con servizi serali in giorni festivi e prefestivi. Disponibilità di un controllo più attento sulla strada, tenuto conto dei servizi ordinari, è stato anche espressa dalla Compagnia Carabinieri di Sestri Levante e della Polizia Stradale di Chiavari.

“Insieme agli enti sovraordinati, agli uffici comunali e ai colleghi sindaci, si sta mettendo in campo tutto il possibile per ridurre il disagio dei cittadini che stanno subendo delle limitazioni per la chiusura delle gallerie – dichiara il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Intanto proseguono le indagini che sul nostro versante sono pressoché terminate. Si tratta ora di leggere i dati e ascoltare i tecnici che dicano se e quali interventi saranno necessari per la riapertura. Ancora una volta ringrazio tutti, a cominciare da Regione Liguria, per la vicinanza e l’attenzione riposta su questa criticità accaduta sul nostro territorio”.