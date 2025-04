Moneglia isolata, si prepara il piano di emergenza: più treni e un varco autostradale per le emergenze

Genova. Si è tenuto oggi in Regione Liguria un incontro per affrontare l’emergenza legata alla chiusura delle gallerie tra Moneglia, Sestri Levante e Deiva Marina, causata da criticità strutturali emerse durante recenti lavori di manutenzione. Presenti il Presidente Bucci, l’Assessore Giampedrone, i sindaci di Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina, Framura; i tecnici di Aspi e Cdt e il rappresentante del 118 Tigullio.

Mentre le indagini diagnostiche sulle gallerie proseguono, ai tavoli istituzionali si cercano soluzioni per tamponare una situazione che sta mettendo in allarme tutto il territorio di Moneglia, rimasto tagliato fuori di fatto dalle grandi direttrici viarie e trasportistiche della regione.

I sindaci hanno chiesto lo stato di emergenza al fine di poter garantire benefici fiscali a tutte quelle attività turistiche che ad oggi vivono nel rischio di vedere una stagione rovinata, se non in tutto almeno in parte, visto che tutti i ponti di Primavera sembrano essere compromessi. Regione Liguria ha confermato il proprio impegno finanziario per sostenere gli interventi di messa in sicurezza, mentre sarà aperto un confronto con Trenitalia per incrementare le fermate dei treni tra Framura e Sestri Levante. Su questo ci sarà domani mattina un incontro specifico tra i sindaci e l’assessore regionale Marco Scajola.

Si sta inoltre ragionando su come poter attivare un “varco”, dedicato alle emergenze, per poter connettere in maniera temporanea il tratto della A12 con il territorio rimasto tagliato fuori. I tecnici di Aspi (Autostrade per l’Italia) e Cdt (Concessioni del Tirreno) si sono resi disponibili per consulenze tecniche e diagnostiche.

“Un incontro positivo – ha commentato il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Ringrazio il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone per la disponibilità concreta dimostrata: sapere che la Regione è pronta a sostenere economicamente gli interventi necessari ci rassicura. Il potenziamento delle fermate ferroviarie, inoltre, è una misura utile e immediata per rispondere alle esigenze dei pendolari e ridurre l’isolamento dei nostri territori”.