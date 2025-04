Molassana, lunedì torna la Fiera dell’Angelo: ecco strade chiuse e modifiche alla viabilità

Genova. Lunedì 21 aprile, in occasione del Lunedì dell’Angelo, torna l’omonima fiera nel quartiere di Molassana. Dalle 8 alle 21, circa 90 banchi di merci varie e alimentari si snoderanno tra largo Boccardo, i giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo.

Per garantire lo svolgimento della Fiera dell’Angelo sono state predisposte le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta:

Il giorno 21 aprile divieto di circolazione dalle ore 6 alle ore 23 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

Via Sertoli (solo tratto ricompreso tra p.te Martin e giardini Falco);

via Isola del Vescovo (tratto compreso tra il civ. 125 nero e ponte Martin);

Giardini falco (area pedonale);

Largo Boccardo (capolinea bus AMT).

Si precisa che il ponte Martin e il tratto di via Sertoli compreso tra via Isola del Vescovo e piazza Unità d’Italia resteranno aperti alla circolazione veicolare.

Divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti dalle ore 00.00 alle ore 23 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

Via Sertoli (solo tratto ricompreso tra p.te Martin e giardini Falco);

Via Isola del Vescovo (tratto compreso tra il civ. 125 nero e ponte Martin);

Giardini Falco (area pedonale);

Largo Boccardo (capolinea bus AMT);

Ponte Fleming lato monte tratto compreso tra via Adamoli e via Nazionale per predisporre il capolinea temporaneo AMT della linea 48;

Ponte Fleming lato monte tratto compreso tra via Nazionale e via Molassana (settore sosta merci e motocicli) per consentire il capolinea temporaneo delle linee AMT 477 e 481