Mobility Bus, due nuovi mezzi Amt operativi da oggi a servizio delle persone con disabilità

Genova. Entrano in servizio oggi due nuovi Mobility Bus di AMT, i veicoli di piccole dimensioni dedicati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria. Un servizio, introdotto nel 2018 come servizio a chiamata, che oggi si rinnova con la sostituzione di due mezzi immatricolati nel 2010 con altrettanti nuovi Olmedo Ducato Twin Arm, veicoli di ultima generazione appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

I nuovi modelli hanno una capacità di nove posti totali, di cui quattro accessibili per i passeggeri su sedia a rotelle (rispetto ai 3 posti per le carrozzelle disponibili nei precedenti veicoli). Sono inoltre dotati di pedana elettro-idraulica, di gradino laterale meccanico automatico, porta scorrevole laterale e di climatizzatore.

Il servizio Mobility Bus, che dispone complessivamente di tre veicoli attrezzati (i due nuovi Ducato Twin Arm e un Ducato MH2 del 2019), è realizzato da AMT in collaborazione con il Comune di Genova. Per usufruirne occorre possedere particolari requisiti ed essere iscritti in apposite liste tenute dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova e Welfare Cittadino, che rilascia l’autorizzazione di accesso al servizio.

Come funziona

Il servizio è a chiamata, si svolge su percorsi a richiesta ed è attivo dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 20.30 (esclusi Natale e 1° maggio). Il Mobility Bus deve essere prenotato telefonicamente con almeno 24 ore di anticipo rispetto al viaggio programmato. Per prenotare il servizio occorre chiamare il numero verde 800.085.302 (call center AMT, centro di raccolta prenotazioni per i servizi a chiamata), attivo tutti i giorni (tranne festivi e domenica) dalle ore 6.00 alle ore 23.30.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito AMT.