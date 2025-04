Mezzo in avaria in A7, code e disagi verso Genova Ovest e sul raccordo della A12

Genova. Mattinata complicata per il nodo autostradale genovese, dove in questi minuti si stanno registrando code e incolonnamenti a causa di un mezzo in avaria.

Ad essere interessata la tratta della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest, in direzione del capoluogo ligure, con un paio di chilometri di code e rallentamenti. Disagi che si sono estesi anche all’ultimo tratto della A12 in direzione di Genova.

Qualche rallentamento anche in A10 tra Genova Aeroporto e lo svincolo con l’A7 in direzione di Milano per il traffico intenso