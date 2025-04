Genova. Si è riaperta la porta Atlantica e inizia una lunga fase contraddistinta dal transito di perturbazioni verso la nostra regione. Fin dalle prime ore della giornata i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti sull’intera regione. In tale contesto, sono attese piogge sparse e a carattere intermittente, ma che localmente potranno assumere moderata intensità, specie sul centro-levante.

Tra il pomeriggio e la serata, progressiva concentrazione delle precipitazioni sul centro-levante, tempo momentaneamente più asciutto a ponente.

Venti: deboli o moderati da est/sud-est sul settore centro-orientale, dai quadranti settentrionali altrove. Sono attese raffiche fino a forti in mare aperto. In serata, ventilazione settentrionale in rinforzo.

Mari: mosso, fino a molto mosso al largo, sul bacino occidentale e, in serata, anche sul levante.

Temperature: minime stazionarie o in rialzo, specie nei fondovalle interni orientali. Massime in diminuzione.

Costa: Min: +11°C/+15°C – Max: +14°C/+17°C

Interno: Min: +3°C/+10°C – Max: +10°C/+13°C