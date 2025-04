Genova. Cieli sereni nella prima parte di giornata su tutta la regione; Addensamenti sulle vette Appenniniche e Alpine a partire dalla tarda mattinata. Primi rovesci intorno all’ora di pranzo nelle are interne del settore Centro-Orientale e sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime, in intensificazione nel primo pomeriggio con qualche colpo di tuono e in progressivo spostamento verso i settori dell’ Appennino Occidentale. Possibili sconfinamenti sulle coste del settore centrale nel tardo pomeriggio e nella prima serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori.

L’area anticiclonica presente sulla Penisola Iberica si espande progressivamente verso Est, portando sul Nord-Italia condizioni di stabilità a partire da Mercoledì. Instabilità pomeridiana sulla nostra regione nella giornata di Martedì

Venti: Deboli a regime di brezza : dai quadranti settentrionali in mattinata e in serata, dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.

Mari: Quasi calmi o calmi su tutti i settori.

Temperature:Minime stazionarie . Massime stazionarie o in lieve diminuzione in costa e in aumento nell’entroterra.

Costa: Min: +12°C/+17°C – Max: +18°C/+23°C

Interno: Min: +4°C/+13°C – Max: +16°C/+24°C