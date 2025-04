Liguria. L’afflusso di correnti nord-orientali determina una certa variabilità del tempo almeno fino a domani in un contesto comunque di stabilità secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia.

Avviso di raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 40-50 Km/h tra pomeriggio e sera sulle vette dell’Appennino di Levante e negli sbocchi vallivi di Savona e Genova.

Al mattino cielo generalmente nuvoloso su gran parte della regione, nuvolosità più compatta sul Ponente in particolare sull’Appennino e sulle Alpi Liguri dove non si escludono deboli nevicate a quote superiori i 1000-1100m.

A partire dalla tarda mattinata è atteso un generale miglioramento con schiarite via via sempre più ampie anche se resterà ancora nuvolosità residua sull’Appennino di Ponente, mentre su quello di Levante è prevista una certa attività cumuliforme con brevi rovesci in possibile sconfinamento sulle zone costiere. Sulle zone costiere del centro e del Ponente cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Venti appunto tesi o a tratti forti da nord-est sull’Appennino di Levante e negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più moderati altrove.

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo e sulle coste occidentali.

Temperature in leggera diminuzione sia nei valori minimi (sulla costa tra +7 e +12° C, nell’interno tra -2 e +5° C) sia in quelli massimi (sulla costa tra +15° e +19°C, nell’interno tra +8 e +14° C).

Giovedì 3 aprile

Cielo generalmente sereno o al più velato su tutta la regione (da seguire i prossimi aggiornamenti). Venti

deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutti i settori. Mare in graduale scaduta nel corso della giornata

Temperature in aumento.

Venerdì 4 aprile

Cielo ancora sereno o al più velato. Debole ventilazione dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi sotto costa. Temperature in ulteriore lieve aumento.