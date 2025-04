Liguria. Meteo stabile in Liguria e temperature sopra la media stagionale grazie a un promonotorio anticiclonico in quota di matrice sub-tropicale che ingloba gran parte del Mediterraneo occidentale. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, mercoledì 30 aprile, a Genova e in Liguria

Oggi cieli sereni nella prima parte della giornata ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata con i primi addensamenti sull’Appennino. Rovesci intorno all’ora di pranzo nelle aree interne del settore centro-orientale e sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime con qualche colpo di tuono. Sulla costa avremo solo un aumento della nuvolosità sulle relative aree adiacenti ma senza fenomeni di rilievo. Dal tardo pomeriggio cielo sereno ovunque.

Venti deboli, di brezza. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 12 e 26 gradi, nell’interno tra 2 e 27.

Il meteo di domani, giovedì primo maggio

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione per l’intera giornata. Locali rovesci saranno possibili nelle aree interne del settore Orientale e sul comparto delle Alpi Liguri nel corso del pomeriggio.

Il meteo in Liguria per venerdì 2 maggio

Cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Venti deboli a regime di brezza. Mari pressoché calmi ovunque. Temperature stazionarie.