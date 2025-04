Liguria. Il meteo dei prossimi giorni in Liguria sarà caratterizzato da condizioni fortemente perturbate a causa di diversi sistemi frontali si susseguono nel Mediterraneo occidentale determinando. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, mercoledì 16 aprile, a Genova e in Liguria

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con precipitazioni più insistenti sul settore centro-occidentale, più deboli e passeggere a levante.

Nel corso del pomeriggio possibile pausa dalle piogge su tutti i settori con al più deboli precipitazioni. Peggioramento nelle ore serali sull’Imperiese e nella nottata successiva anche sulle restanti zone con precipitazioni moderate a carattere di rovescio.

Venti al mattino tesi da sud-est soprattutto sul settore centrale, calo della ventilazione nel pomeriggio. Mare mosso. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 11 e 18 gradi, nell’interno tra 7 e 15.

Il meteo per domani, giovedì 17 aprile

Piogge intense e localmente persistenti sul medio-ponente con cumulate precipitative localmente elevate entro la tarda serata. Possibili colpi di tuono ad accompagnare i nuclei precipitativi più intensi. Venti forti a rotazione ciclonica sul Ligure con mareggiate previste.

Le previsioni meteo per venerdì 18 aprile a Genova e in Liguria

Piogge residue al mattino a levante, ma miglioramento generale delle condizioni meteo atteso su tutta la regione. Ventilazione moderata da sudovest. Mare generalmente mosso o molto mosso.