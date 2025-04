Liguria. Peggioramento della situazione meteo in Liguria e calo delle temperature. Secondo le previsioni del centro meteo Limet un nuovo rientro di aria fredda dalla porta della Bora, riporta condizioni di variabilità sulla nostra regione almeno nei primi giorni della settimana.

Il meteo di oggi, lunedì 7 aprile, a Genova e in Liguria

Dopo una nottata con precipitazioni sparse, la mattinata dovrebbe vedere ampie schiarite sul Levante e sul Tigullio, in estensione pomeridiana al resto della regione. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori a partire dalla serata.

Venti deboli o moderati da Est/Sud-Est con locali rinforzi fino a forti al largo e sullo Spezzino in mattinata. Rotazione graduale ai quadranti settentrionali in serata. Mari poco mossi o stirati sotto costa sul medio-Levante costiero. Molto mossi o localmente agitati in mattinata sul Savonese e sull’Imperiese; in progressiva scaduta fino a poco mossi da Levante a Ponente a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature minime in calo, più sensibile in quota e nell’entroterra. Saranno comprese sulla costa tra 7 e 18 gradi, nell’interno tra -2 e 14.

Le previsioni meteo per domani, martedì 8 aprile

Nottata e mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Addensamenti sui rilievi Imperiesi e sull’Appennino Orientale nel corso delle ore centrali, con possibili veloci rovesci nel corso del pomeriggio. Velature in transito sul settore centrale, in estensione serale agli estremi di regione.

Venti tra notte e prime ore del mattino, moderati dai quadranti orientali sul Golfo, deboli variabili sui settori costieri centro-orientali e nell’entroterra. In rotazione a deboli dai quadranti settentrionali in serata. Mari mossi in nottata sul Golfo e sulle coste di Ponente. Poco mossi o quasi calmi su tutti i settori a partire dalle ore pomeridiane, fino a fine periodo. Temperature minime localmente in diminuzione nel profondo entroterra, massime stazionarie o in lieve aumento, più marcato in quota.

Il meteo per mercoledì 9 aprile a Genova e in Liguria

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa sui settori costieri: compatta al mattino sull’estremo ponente, ove non si escludono deboli precipitazioni intermittenti. Più asciutto sui versanti padani. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.