Al Mercato del Ferro arriva l’istituto Bergese: al piano superiore aule, laboratori e cucina

Genova. A quasi due anni di distanza dall’annuncio, la giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dello storico Mercato del Ferro di Sestri Ponente, al cui piano superiore arriveranno le attività didattiche dell’istituto alberghiero Nino Bergese.

A confermarlo è stato il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, al termine del dopo giunta di giovedì mattina, tenutosi al Palasport in concomitanza con il primo giorni di Euroflora 2025. Piciocchi ha spiegato che il Bergese, così come da idea anticipata nella primavera del 2023, occuperà gli spazi del primo piano del mercato, a oggi inutilizzati. La concessione è in comodato d’uso gratuito, e sarà l’istituto a occuparsi di allestire gli spazi, per un investimento totale da parte del Comune di 700mila euro.

Nel 2023 l’assessora Paola Bordilli aveva annunciato che l’idea era quella di realizzare una sala bar e ricevimenti, cucina, laboratori e anche aule scolastiche in modo da unire lezioni pratiche e valorizzazione delle produzioni locali comprese quelle viticole.

Una parte del piano superiore verrà inoltre destinata all’Unione Sportiva Sestri per le loro attività.