“Allarme rosso contro contro la scuola di Valditara e dell’UE”, studenti in sciopero contro governo e riarmo

Genova. Gli studenti italiani e genovesi tornano in piazza oggi, venerdì 5 aprile, per protestate contro la gestione del comparto scolastico del governo e contro la politica del riarma inaugurata in queste settimane dall’Unione Europea in risposta alla scelte di politica internazionale di Washington.

A lanciare lo sciopero il sindacato di base Usb, che ha promosso l’organizzazione di vari cortei nelle principali città italiane. A Genova la manifestazione parte da De Ferrari per poi proseguire in piazza Portello da via XXV Aprile, Corvetto, Brignole, via XX Settembre e terminare in piazza Matteotti.

Gli studenti hanno lanciato l'”Allarme Rosso contro la Scuola di Valditara e dell’UE”, e Usb Scuola ha deciso di unirsi alla loro lotta, convinta che “solo l’unione delle lotte di lavoratori e studenti può abbattere un sistema sempre più aberrante”.

“Scioperiamo contro un rinnovo contrattuale che determinerebbe di fatto un impoverimento dei docenti e del personale Ata – si legge nella nota Usb – contro la chiamata diretta degli insegnanti di sostegno da parte delle famiglie, contro gli investimenti in armamenti che impediscono gli investimenti in scuola e istruzione e in ogni settore del servizio pubblico, contro la riforma degli istituti tecnici e professionali, le reazionarie linee guida per il primo ciclo, classiste e razziste, contro il mercimonio di titoli abilitanti, per l’assunzione dei precari in I fascia delle Gps e dei vincitori e degli idonei dei concorsi banditi per rinvigorire la scuola pubblica statale”.