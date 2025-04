Allerta gialla, situazione critica in Val Bormida. A Genova divieti e chiusure per vento forte e mareggiata

Genova. È in vigore da mezzanotte l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal, in vigore fino alle 15.00 su tutti i bacini costieri e padani del Ponente (qui anche per pioggia) e sul settore centrale. Sono previsti forti venti di scirocco e mareggiate.

Mentre al momento non si segnalano particolari criticità sul Genovesato, a parte qualche caduta di rami sulle strade dell’entroterra, la situazione è delicata nell’entroterra savonese. Le precipitazioni che da circa 36 ore stanno interessando alcune zone del centro-ponente ligure stanno facendo alzare il livello di molti torrenti, in particolare in Val Bormida. Le massime cumulate giornaliere sono di 155 millimetri in 24 ore a Calizzano e 146 millimetri in 24 ore a Monte Settepani, nel comune di Osiglia. Il fiume Bormida ha superato la seconda soglia a Piana Crixia, con criticità nella zona di Dego per via del torrente Pollovero. Venti di scirocco già oltre i 110 km/h a Corniolo (La Spezia), Bargagli e Fontana Fresca (Genova).

A livello stradale, sono chiuse la SS29 del Colle di Cadibona, a causa dell’esondazione del fiume Bormida al km 119,500, località Dego. Viabilità alternativa per soli mezzi leggeri: SP 33 e SP 29. Chiusa anche la SS334 del Sassello, a causa di un albero caduto al km 13,800, nel comune sparso di Stella.

Le previsioni Arpal

Oggi sulla Liguria ci saranno piogge e rovesci sparsi, con ventilazione prevalentemente dai quadranti settentrionali. Dalla mezzanotte la veloce risalita del minimo determinerà intensi venti sciroccali, inizialmente soprattutto sulle coste di centro levante, in estensione verso ponente.

La convergenza tra gli intensi flussi di direzione diversa innescherà i temporali sul centro ponente tra la notte e la mattinata di domani, che si aggiungeranno a un contesto di piogge diffuse soprattutto a ponente. Nel corso della giornata lo scirocco sarà rimpiazzato dal libeccio, che porterà piogge un po’ più intense anche sul levante.

Nell’avviso odierno segnalati anche i venti con burrasca forte da sud est su centro levante (soprattutto nella prima parte della giornata) e la mareggiata, che diventerà intensa con il passare della notte. Arpal consiglio di seguire i prossimi aggiornamenti per l’evoluzione della situazione meteo, non solo per capire quale saranno le condizioni nei giorni festivi ma anche e soprattutto per autoprotezione.

Le disposizioni a Genova: stop alle moto in Sopraelevata, chiusi parchi e cimiteri, accessi al mare interdetti

Genova. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all’entrata in vigore dell’allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

A seguito dell’avviso di vento di burrasca forte:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”

– chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso

– chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova

A seguito di mareggiate intense domani giovedì 17 aprile:

chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale fino a cessata esigenza.

I cittadini devono osservare le seguenti regole: