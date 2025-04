Il maltempo si sposta sul Levante della Liguria: scatta l’allerta gialla sul bacino dell’Entella

Genova. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte e l’entroterra savonese, Arpal ha aggiornato l’allerta meteo in base alle ultime previsioni.

L’allerta gialla per piogge diffuse sui bacini grandi del Ponente (zone A e D) termina alle 18 di oggi. Sul centro (zona B) si anticipa la chiusura dell’allerta gialla per temporali alle 14 di oggi. Sul Levante (zona C), invece, l’allerta gialla per piogge diffuse sarà sui grandi bacini dalle 18.00 di oggi alle 8.00 di domani, venerdì 18 aprile.

La situazione e le previsioni Arpal

Le precipitazioni della notte hanno interessato diverse zone del centro-ponente ligure e hanno fatto alzare il livello di molti torrenti, in particolare in Val Bormida. Le massime cumulate giornaliere sono di 170 mm/24 h a Ferrania (Comune di Cairo Montenotte), 156 mm/24 h a Colle del Melogno e 146 mm/24 h a Monte Settepani, nel comune di Osiglia.

Il fiume Bormida ha superato la seconda soglia a Piana Crixia, con criticità nella zona di Dego per via del torrente Pollovero. Venti di scirocco oltre i 110 km/h a Corniolo (La Spezia), Bargagli e Fontana Fresca (Genova).

Continua la fase perturbata sulla Liguria e nelle prossime ore la fase più intensa dovrebbe lasciare il Ponente, dove comunque continueranno piogge diffuse anche moderate, per spostarsi a Levante dove si potranno verificare piogge sparse e rovesci moderati ma non persistenti.

Permane quindi la possibilità di forti temporali sul centro levante. Si segnalano inoltre venti da sud-est, di burrasca a Levante (zona C) e forti sul centro (Zona B) e versanti padani di ponente (zona E).

Mareggiata sul Levante, con onde anche superiori a 4 metri.

Esondazioni e strade chiuse in Val Bormida

È isolata a causa di una frana la borgata Poggi a Murialdo. Sul posto sono presenti i tecnici del Comune e i vigili del fuoco. Lo smottamento, provocato dalle piogge delle ultime ore, ha invaso la carreggiata dell’unica strada che conduce alla frazione, dove risultano tre persone residenti. La situazione è monitorata dalla Sala operativa di Protezione civile regionale.

A livello stradale, sono chiuse la SS29 del Colle di Cadibona, a causa dell’esondazione del fiume Bormida al km 119,500, località Dego. Viabilità alternativa per soli mezzi leggeri: SP 33 e SP 29. Chiusa anche la SS334 del Sassello, a causa di un albero caduto al km 13,800, nel comune sparso di Stella.

A Millesimo una frana ha interrotto la Sp28 bis dove si sta lavorando per la riapertura a senso unico alternato con semaforo. La Sp29 del Colle di Cadibona è parzialmente allagata tra Dego e Piana Crixia a causa dell’esondazione in alcuni tratti del torrente Pollovero. Allagamenti anche lungo la Sp339 di Cengio a circa 200 metri dal confine con il Piemonte. A Osiglia è crollato un muretto che ha parzialmente ostruito la strada provinciale, ancora transitabile. Una frana ha interrotto la strada in frazione Montecala, tra Millesimo e Cosseria.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche sulla costa e nell’entroterra del Tigullio per caduta alberi a causa del vento forte. La sala operativa regionale della Protezione Civile è in contatto costante con i sindaci sul territorio. I previsori di Arpal sono al lavoro per l’emissione del prossimo bollettino meteo dopo le 12 con tutti gli aggiornamenti anche sull’allerta.

Le disposizioni a Genova

A seguito dell’avviso di vento di burrasca forte:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”

– chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso

– chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova

A seguito di mareggiate intense domani giovedì 17 aprile:

chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale fino a cessata esigenza.

I cittadini devono osservare le seguenti regole: