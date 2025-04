Maggio dei parchi, un mese di eventi nelle aree protette della Liguria

Liguria. Dal 1 maggio al 2 giugno i Parchi della Liguria daranno vita ad un ricco programma di eventi per celebrare la Giornata Europea dei Parchi, che ricorre il 24 maggio.

Qui il programma integrale

Il tema che Europarc, di cui Federparchi è la sezione italiana, propone quest’anno è “Insieme per la natura, diamo vita alle scelte per il futuro”.

Le aree protette sono la casa della natura ma anche delle persone che ci vivono e che quotidianamente curano e modellano questi ambienti; conservazione e sviluppo sono il binomio che caratterizza l’impegno quotidiano dei parchi, all’insegna di un lavoro costante per la tutela della biodiversità, per l’uso corretto delle risorse, per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per la pratica di un turismo sostenibile.

Quest’anno, in occasione del trentennale della legge istitutiva dei parchi liguri, tutte le iniziative esporranno il logo “30 anni di aree protette della Liguria”, ed alcune di esse faranno parte della proposta “Da Euroflora ai Parchi naturali”.

Maggio dei Parchi è l’occasione per conoscere, da ponente a levante, dal mare ai monti, una Liguria autentica, ricca di biodiversità, di flora e fauna endemiche, per fare esperienze di trekking e attività outdoor in mezzo a panorami grandiosi lungo sentieri, fiumi, laghi, boschi, scogliere, fondali, vette e crinali, per visitare antichi borghi e castelli, per conoscere il patrimonio storico e culturale, per gustare i sapori della tradizione, pernottando in accoglienti rifugi, agriturismi, foresterie e bed & breakfast.