Madonna del Monte e Bosco dei Frati, oltre 80 persone alla visita del Fai: “C’è grande interesse”

Genova. Oltre 80 persone prenotate in quattro ore per l’iniziativa Paesaggi rivelati: viaggi nel tempo organizzata dal gruppo Fai Giovani di Genova tra Villa Imperiale e il santuario di Nostra Signora del Monte, compresa una suggestiva passeggiata nel Bosco dei Frati. “Un sold out che testimonia il grande interesse dei cittadini per questo patrimonio”, commenta il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi.

Presenti tra gli altri Lorenzo Brocada, ricercatore dell’Università di Genova e presidente della sezione locale dell’Associazione italiana insegnanti di Geografia; Pietro Piana, coordinatore del progetto Envisioning landscapes, la coordinatrice dei gruppi Fai Giovani liguri Michela Vernazza; Gabriele Oneto della delegazione Giovani Fai di Genova, Edoardo Testa, guida ambientale della famiglia, Riccardo Medicina, vicepresidente dell’associazione amici del Monte; la consigliera municipale Sophia Mariano.

Il santuario con annesso Bosco dei Frati è stato candidato dal Fai tra i Luoghi del cuore da salvare. I primi tre classificati nazionali riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto da concordare con il Fai. Quest’anno, al momento, ha raccolto 413 voti classificandosi al 409esimo posto. Si può ancora votare fino al 10 aprile.

Il bosco, una vera e propria oasi verde in mezzo alla città nel popoloso quartiere di San Fruttuoso, è in parte proprietà del Comune di Genova e in parte ancora dei frati. Fu donato al convento da Raffaele Adorno, doge di Genova, nel 1444.

Dopo l’addio dei francescani al santuario nel 2022, il Comune ha tentato di acquisire l’area del campo sportivo per ottenere così la piena gestione del Bosco dei Frati, trasformandolo in un parco urbano a tutti gli effetti. Ad oggi, infatti, l’unico accesso regolare all’area è nei pressi del santuario, su un terreno di proprietà dell’ordine religioso. Ma la provincia dei Frati Minori non avrebbe manifestato particolare disponibilità. E così le associazioni del territorio stanno cercando anche strade alternative per salvaguardare un patrimonio secolare e scongiurare il rischio che possa finire abbandonato e non più fruibile dalla cittadinanza.