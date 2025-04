Lira con fascio littorio nelle storie del 25 Aprile, scoppia la polemica su ex capogruppo Fdi in Comune

Genova. Una moneta da 100 lire con fascio littorio postata nelle storie di Facebook corredata dal commento “Erano belle le lire”.

La foto è comparsa sul profilo Facebook di Alberto Campanella, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune dal 2017 al 2022, venerdì mattina, giornata di celebrazioni per il 25 Aprile con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città. E dal gruppo Pd in Comune è arrivato l’attacco e la richiesta immediata al facente funzioni Pietro Piciocchi di “prendere le distanze”.

“Nel giorno in cui ogni persona che si riconosce nella Costituzione italiana festeggia la liberazione dal nazifascismo e dall’oppressione che questo regime ha imposto alla nostra nazione, un dirigente locale di Fratelli d’Italia ed ex consigliere comunale pubblica una foto di una lira con fascio littorio, malcelando così un messaggio di nostalgia per tempi tanto bui”, scrivono in una nota i rappresentanti del gruppo del Partito Democratico in Comune

“Esprimiamo la ferma condanna verso questo gesto inaccettabile, che contrasta con i principi antifascisti su cui è fondata la Repubblica Italiana. Chiediamo a Piciocchi, che ha recentemente affermato di voler cacciare eventuali fascisti da Tursi ma che da anni governa con chi mantiene simboli fascisti nei propri loghi di partito, e a tutta la coalizione di centrodestra di prendere immediatamente le distanze da un atto di tale gravità e disprezzo. È fondamentale che tutti i rappresentanti politici si schierino con chiarezza dalla parte dei valori costituzionali dell’antifascismo e di una società basata sul rispetto e la dignità di ogni individuo”.