Liceo Tecnologico Sperimentale, Bevilacqua (Lega): “Un’opportunità straordinaria per i nostri giovani e per il futuro del territorio”

Genova. “Il Liceo Tecnologico Sperimentale della Valpolcevera rappresenta un’innovazione straordinaria per il nostro sistema educativo e per il futuro delle nostre vallate. Questo progetto, che nasce nel cuore di un territorio da sempre legato all’industria e all’innovazione, è la dimostrazione concreta di come Genova sappia guardare avanti, anticipando i tempi e rispondendo alle sfide del mercato del lavoro con soluzioni all’avanguardia. Questa iniziativa, fortemente voluta dal Ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara, dagli enti locali e sostenuta dal Governo, rappresenta un’opportunità concreta per formare giovani con competenze altamente specializzate, rispondendo alle esigenze delle imprese e contrastando la dispersione scolastica”.

Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Genova e consigliere delegato alle Vallate in commento alle parole del ministro Valditara sul progetto promosso da Alpim, associazione ligure per i minori, in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria e ministero.

“Il liceo, che sorgerà nell’area delle ex officine ferroviarie, si inserisce nella riforma scolastica 4+2, che mira a rafforzare la preparazione tecnica e scientifica per colmare il divario tra formazione e richieste del mercato del lavoro. Un tema cruciale, considerando che – secondo Unioncamere – nel 2023 il 45% delle assunzioni ha incontrato difficoltà per la mancanza di profili adeguati. La Valpolcevera si conferma un’area in grande fermento e trasformazione, capace di anticipare il futuro con un modello educativo all’avanguardia e la Lega continuerà a sostenere con forza progetti come questo, che offrono reali prospettive di sviluppo per le nuove generazioni”.