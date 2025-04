Liceo tecnologico della Valpolcevera, Valditara accelera: “Siamo pronti, aspettiamo il progetto preliminare”

Genova. Arriva anche dal ministero dell’Istruzione e del merito una accelerazione sul progetto del Liceo Tecnologico, promosso da Alpim, guidata dal presidente Carlo Castellano. A dirlo il ministro Giuseppe Valditara, che oggi ha visitato la sede dell’Accademia della Marina Mercantile di Geniva.

“Il percorso è avviato, il Comune di Genova il 6 di marzo ha approvato il masterplan, destinando un terzo dell’area ex Facchini a questo insediamento – ha detto – e noi siamo pronti. Non appena sarà approvato il progetto preliminare, apriremo alla partecipazione delle scuole in modo da realizzarlo al più presto”.

“Questo è un sogno molto bello – ha poi concluso in ministro – un’iniziativa straordinaria per Genova, perché sa coniugare l’aspetto umanistico del liceo con col mondo dell’impresa e col mondo del lavoro”.