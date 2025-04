Liceo tecnologico, Cavo: “Per ministro Valditara iniziativa pioneristica. Genova sempre avanti”

Genova.”C’è grande soddisfazione per le parole del ministro Valditara, che rispondendo in aula a una mia interrogazione sul Liceo tecnologico sperimentale della Valpolcevera ha parlato di un ‘iniziativa ambiziosa e pionieristica’, che ‘aspira a diventare un punto di riferimento per l’intero sistema educativo regionale e nazionale . Una novità assoluta nel panorama formativo italiano’. Genova si conferma una città a vocazione tecnologica, innovatrice, capace di anticipare i tempi, sempre avanti”.

Lo ha detto Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, nel question time con Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara sul progetto del Liceo tecnologico sperimentale della Valpolcevera, inserito nell’ambito del Distretto Educativo dell’Innovazione (D.E.D.I.) per il quale è stato sottoscritto l’accordo lo scorso 22 ottobre.

“Da parlamentare ligure – ha aggiunto – sono orgogliosa di quello che hanno fatto gli enti locali: il Comune, la Regione, la Città metropolitana, l’ordine degli architetti e soprattutto Alpim, l’Associazione Ligure per i Minori. Si è avuta dimostrazione della spinta che può arrivare dai territori quando propongono idee forti e innovative trovando la pronta risposta del governo. Il ministro ha voluto sottolineare l’importanza del liceo sperimentale, che unirà per la prima volta materie umanistiche, tecniche e tecnologiche, contrasterà la dispersione scolastica, contribuendo a colmare il gap tra esigenze occupazionali delle aziende e percorsi scolastici scelti dai ragazzi”.

“Genova è una città in trasformazione, una città a vocazione tecnologica, una città che ha sempre saputo anticipare tendenze e modelli – ha poi concluso la deputata oggi in corsa con Pietro Piciocchi alle prossime elezioni comunali di Genova – È un grande segnale che possa partire da qui un modello formativo nato dal territorio, da un territorio speciale come la Valpolcevera, e le parole del Ministro di oggi confermano la prospettiva e il valore del progetto che va avanti. Così come il governo è stato vicino e ha sostenuto questa progettualità, noi saremo vicino al ministero nel sostenere tutte le iniziative e le riforme, da quella dell’istruzione tecnico professionale, al potenziamento dell’orientamento, che serviranno – ha concluso Cavo – per ridurre il mismatch tra assunzioni ricercati e figure trovate, che oggi ha una sofferenza del 45 per cento e necessita’ di sostenere soprattutto le materie e le professionalità Stem”.