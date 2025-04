L’ex tutore di Calissano rinviato a giudizio. Il fratello: “Sarei più felice se Paolo fosse qui per ottenere giustizia”

Genova. La giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini ha rinviato a giudizio l’avvocato Matteo Minna, l’amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l’attore genovese stroncato a Roma il 29 dicembre 2021 da un mix di farmaci antidepressivi. E’ accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione d’atti d’ufficio. Il processo comincerà il 3 luglio.

Minna, difeso dagli avvocati Enrico Scopesi e Maurizio Mascia, è accusato di aver circuito l’attore e di avergli sottratto oltre 500 mila euro. Oltre a Calissano (il fratello è parte offesa ed è assistito dall’avvocato Santina Ierardi), l’amministratore di sostegno avrebbe sottratto soldi a una donna con problemi di dipendenze e ad altri tre amministrati.

Un anno fa e mezzo fa il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari con l’accusa di peculato aggravato, falsità ideologica – perché avrebbe redatto false relazioni di sintesi sull’andamento delle amministrazioni di sostegno a lui affidate -, falsa perizia per errore determinato da inganno perché avrebbe indotto in errore il consulente incaricato dal giudice tutelare di Genova di esaminare la gestione patrimoniale e la regolarità dei rendiconti presentati in relazione agli incarichi ricevuti.

L’amministratore di sostegno è anche accusato di circonvenzione di incapace. Per gli investigatori della Guardia di finanza, l’avvocato avrebbe prelevato ripetutamente dai conti correnti degli assistiti cifre che poi sarebbero confluite sul suo conto personale. Tali movimenti di denaro, spesso non rendicontati al giudice tutelare, venivano giustificati quali pagamenti di fatture (false) per compensi per assistenza legale o per altre prestazioni professionali di cui non è stata rinvenuta traccia. Per nascondere i prelievi Minna avrebbe firmato relazioni periodiche di sintesi ideologicamente false sull’andamento delle amministrazioni.

Il fratello Roberto: “Vorrei che Paolo fosse qui per poter ottenere giustizia in prima persona”

“Sono assolutamente soddisfatto, certo lo sarei stato molto di più se mio fratello fosse vivo, fosse lui a farsi le sue ragioni” è il primo commento a caldo di Roberto Calissano, fratello di Paolo, che sarà parte civile nel processo.

“Io vengo in tutte le fasi di questo procedimento perché credo anche la sua fine possa essere in qualche maniera stata determinata. Come sapete mio fratello purtroppo è deceduto a seguito di un’assunzione di farmaci tranquillanti per una tormento interiore causato sicuramente dalle condotte inflitte da chi invece lo doveva proteggere – accusa il fratello – e il fatto che ci siano altre parti offese in questa aula rappresentate da altri avvocati ne è assolutamente la chiara e incontrovertibile conferma”.