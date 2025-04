Lavoro e sviluppo economico in tempo di guerra, il secondo incontro della Rete dei comitati: “Cosa succederà alla nostra città?”

Genova. “Oggi dopo l’approvazione del piano di “Rearm” cosa succederà nella nostra città? L’economia di guerra già partita con l’invasione dell’Ucraina ha sottratto risorse a settori industriali esposti senza alcuna protezione europea, senza ammortizzatori per i lavoratori dell’acciaio, dell’auto motive e dei settori energetici. L’economia spostata sul militare vuol dire ridurre gli investimenti sul sociale partendo dalla sanità, fornendo un ottimo alibi a chi ha come obiettivo la privatizzazione. Ne risentirà il lavoro. La lunga stagione di deindustrializzazione nazionale e genovese si aggraverà sempre più mentre i profitti per l’industria delle armi, già oggi alle stelle, aumenteranno”.

Queste sono le parole che introduco il secondo dei tre incontri intitolati “Adesso Basta” e organizzati dalla Rete Genovese dei comitati, con il coordinamento a cura di Aretè Gruppo per la cittadinanza attiva, in “avvicinamento” alla consultazione elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Genova e del Consiglio comunale. Un percorso pensato per allargare il dibattito sui temi legati ai territori e alle persone che quotidianamente li vivono e li attraversano, spesso in contrasto con le progettualità “calate dall’alto”: tre appuntamenti con al centro tematiche troppo spesso lasciate ai margini del dibattito politico, soprattutto in periodo di campagna elettorale.

“Tra non molto la cittadinanza genovese sarà chiamata alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale, il nuovo sindaco e quindi chi governerà una delle città più importanti del Paese – sono le parole dei comitati – Tutti gli indicatori statistici sulla qualità della vita segnano, ormai da molti anni, un lento e apparentemente inevitabile declino: Genova è la città più vecchia d’Europa e, per quanto riguarda la qualità della vita, nella classifica fra le 107 maggiori città italiane occupa il 54° posto. Una città dove è sempre più difficile lavorare, curarsi in modo adeguato, abitare, in una parola vivere“.

L’appuntamento per questo secondo incontro pubblico è sabato 5 aprile, ore 17, al Munizioniere di Palazzo Ducale: gli ospiti saranno Antonio Caminito, già Segretario Fiom Liguria che interverrà su “Deindustrializzazione ed economia di guerra”, Riccardo degli Innocenti, esperto portualità “Il porto come variabile del destino della città”, Lorenzo Azzolini, Genova che osa, “Genova e lavoro: Genova città inospitale” e Sandra Bonfiglioli, urbanistica degli spazi e tempi della città PoliMi, “Dall’espansione alla rigenerazione urbana”.

“C’è un Paese reale e un altro immaginario – aggiungono i comitati – propagandato dalla maggior parte dei partiti, che sempre meno propongono programmi e soluzioni praticabili, e dai media dominanti, che ci raccontano che va tutto bene. Questa discrepanza è sempre più evidente a Genova dove il declino economico si trascina dietro il dramma di un lavoro sempre più povero e precario, un crescente consumo del suolo e del territorio a vantaggio della speculazione edilizia e finanziaria, una salute pubblica a livelli emergenziali e una sicurezza e coesione sociale polverizzate“.