Lavoro, camalli pronti a bloccare il porto: “Sbloccare le assunzioni subito, servono 100 nuovi soci”

Genova. La Culmv alza la voce e rinnova la richiesta di via libera all’ingresso di nuovi soci e i sindacati. In caso contrario si arriverà allo sciopero con conseguente blocco del porto: “Non c’è bisogno di aspettare il nuovo presidente dell’Adsp. C’è un commissario, un ufficio che ha lavorato, istanze fatte, impegni presi e il 24 aprile si riunisce il Comitato di gestione. Ci aspettiamo il via libera all’inserimento di nuovi soci speciali, ne servono cento, anche anche suddivisi in due o tre tranche, ma questi sono i numeri”.

A dirlo Antonio Benvenuti, console della Culmv, a margine del convegno “Il lavoro portuale a Genova: le sfide del futuro” organizzato da Azione. Le sue parole, riportate dall’Ansa, scuotono l’ambiente portuale dopo che la richiesta sembrava avere trovato tutti d’accordo e a marzo era arrivato il via libera informale dell’Adsp del Mar ligure occidentale, che però aspettava un passaggio al ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Agli accordi e alle parolo però oggi non sono seguiti i fatti. E la situazione è davvero arrivata al limite: “Dei 911 soci della Compagnia Unica, la metà super i 50 anni, senza contare gli inabili al lavoro, per coprire i picchi di lavoro del porto di Genova sempre più frequenti con l’arrivo delle megaships – continua Benvenuti – E i sindacati sono pronti a dare battaglia anche fermando il porto se non arriveranno risposte in tempi brevi“.

“Il problema è reale e se non si sblocca la situazione in tempi rapidi rischia di bloccarsi il porto. Ma siamo pronti a bloccarlo noi se non ci dicono quando la Culmv potrà assumere” dicono Enrico Poggi, Mauro Scognamillo e Roberto Gulli, i segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. “Abbiamo 514 soci con più di 50 anni e 255 che ne hanno più di 54 sui 911 soci operativi – spiega Benvenuti – e dall’altra parte da un anno e mezzo a questa parte abbiamo concentrazioni di traffico mai viste, non aumenta il traffico del porto ma aumentano le nostre chiamate perché il lavoro si concentra. La soluzione non possono essere i 54 enni della Compagnia, il lavoro è faticoso e la maggioranza dei turni si svolge di notte. Serve un ricambio generazionale e nel frattempo soci giovani per coprire le mansioni”.