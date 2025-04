Lavori antisismici negli ospedali liguri, investimenti per 35 milioni: ecco gli interventi previsti

Genova. È stato approvato oggi in giunta il programma straordinario di investimenti, per un totale di circa 35 milioni di euro, per gli interventi previsti nel programma Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile PNC, già finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr.

Si tratta di nove interventi, già contrattualizzati per quanto riguarda l’appalto di esecuzione dei lavori da parte delle aziende, enti, istituti del servizio sanitario regionale, per specifici interventi di edilizia sanitaria per adeguamento sismico.

In Asl 3 sono stati finanziati più di 5 milioni e 100mila euro per la Colletta di Arenzano, in Asl4 circa un milione di euro per l’ospedale di Lavagna, 2 milioni e 800mila euro circa per l’ospedale di Sestri Levante, in Asl5 sono stati stanziati 2 milioni e 500 mila euro circa per il presidio ospedaliero di San Nicolò di Levanto, un milione e 200mila euro circa per il padiglione 13 del Policlinico San Martino e circa 4 milioni di euro per il padiglione Specialità, 8 milioni e 100mila euro circa per il Monoblocco, 8 milioni e 300 mila euro circa per il padiglione Zero dell’Ospedale Gaslini e 1 milione 600mila euro per il padiglione di Psichiatria.

“Questo piano di interventi ci permette di dare concretezza ai nostri progetti di tutela e valorizzazione della Sanità pubblica – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Questi mesi sono importanti non solo per la programmazione, gli investimenti e gli interventi di adeguamento anti sismico ma anche per l’acquisto di nuovi macchinari, l’ammodernamento delle strutture, la digitalizzazione a cui si sta aggiungendo la realizzazione della rete territoriale della case di comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, ovvero quel progetto di riqualificazione della sanità territoriale che garantirà una risposta molto più efficace ed efficiente ai bisogni di salute dei cittadini, proteggendo i nostri ospedali dagli accessi impropri in particolare nei pronto soccorso. Grazie a questi interventi avremo ospedali sempre più sicuri e moderni”.