Armato di spranga colpisce le auto e l’ambulanza che lo soccorre: panico a Lavagna

Genova. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo avere dato in escandescenze in strada, colpendo con una spranga le auto parcheggiate e quelle in transito e prendendosela anche con gli operatori dell’ambulanza intervenuta per soccorrerlo.

È successo a Lavagna. A chiamare il 112 alcuni passanti che lo hanno visto vagare per la strada con la spranga in mano e colpire le macchine.

Inizialmente sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde, cui è apparso evidente che l’uomo fosse ubriaco. Gli operatori hanno provato a fermarlo, ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro. Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri, che lo hanno bloccato e arrestato.

L’uomo, un cittadino marocchino, deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni a personale esercente la professione sanitaria, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.