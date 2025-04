“La scelta”, Sigfrido Ranucci a Genova per presentare il suo libro. L’incontro a cura del Centro Studi Vitale

Genova. Mercoledì prossimo, 23 aprile, alla Libreria Giunti della Fiumara, a Genova, il Centro Studi Vitale, che fa capo a So.Crem, organizza l’incontro con Sigfrido Ranucci, giornalista televisivo, che presenterà il suo libro “La scelta”. L’appuntamento è alle 15 e Ranucci dialogherà con Sara Tagliente, giornalista. S

igfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti.

Nel libro “La scelta”, che ha già venduto 50.000 copie, Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Ingresso libero, in allegato foto