La Sampdoria annuncia Evani: parte ufficialmente un nuovo capitolo per la missione salvezza

Genova. Alberico Evani è il nuovo allenatore della Sampdoria. È arrivato poco istanti fa il comunicato ufficiale del club blucerchiato che ha reso noto anche lo staff tecnico che lo affiancherà in questa missione salvezza. Al suo interno, come anticipato, c’è anche Attilio Lombardo che svolgerà il ruolo di vice allenatore.

Con Evani, sono quattro gli allenatori che si sono seduti sulla panchina nel giro di un anno. Un dato decisamente lampante per definire fallimentare il progetto iniziale pensato per la Samp. Ora però è fondamentale mettere tutto da parte e centrare un obiettivo fondamentale per scongiure l’incubo della Serie C.

Il comunicato:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Alberico Evani il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Lo staff di Evani sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Attilio Lombardo (allenatore in seconda), Angelo Gregucci (collaboratore tecnico) e Paolo Bertelli (preparatore atletico).

Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, martedì 8 aprile.