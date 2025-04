Konecta Italia, l’allarme della Fistel Cisl Liguria: “Per gli 82 dipendenti del call center nuovi ammortizzatori sociali”

Genova. Allarme della Fistel Cisl Liguria per gli 82 lavoratori del call center Konecta Italia, per cui sono stati nuovamente previsti ammortizzatori sociali.

“Era soltanto dicembre scorso quando Konecta Italia spa azienda di call center, dopo aver fatto ricorso per un trimestre agli ammortizzatori sociali, annunciava di aver messo in sicurezza i lavoratori della sede di Genova con l’avvento della commessa Tim. Doveva essere una soluzione stabile con ampi volumi di lavoro, ma dopo appena 4 mesi, l’azienda ha annunciato che al 30 giugno l’attività terminerà a causa della scelta di Tim di reinternalizzare il servizio”, denuncia la Fistel Cisl Liguria.

“Otto anni dopo la cessione di ramo d’azienda da parte di Wind 3, si trovano a fronteggiare nuove difficoltà e un secondo ricorso agli ammortizzatori sociali. Per le sedi di Genova e Livorno, nello specifico, si farà ricorso per 12 mesi alla solidarietà difensiva piena, ovvero i lavoratori saranno impiegati per il 20% del loro orario, l’80% non lavorato sarà parzialmente integrato a livello economico dallo Stato. Konecta è una multinazionale leader del settore delle telecomunicazioni, vanta un fatturato consolidato globale di circa 2 miliardi di euro e conta oltre 500 clienti, con circa 130 mila dipendenti nel mondo di cui oltre 10 mila in Italia ed ha un progetto di ulteriore crescita”.

“Alla luce di tutto ciò chiediamo di fare chiarezza su che programmi abbia per la sede di Genova e se mai 82 persone, in epoca di smart working, possano rappresentare un problema per un colosso del genere – proseguono i sindacati – Abbiamo subito voluto coinvolgere le istituzioni per aprire un tavolo e trovare soluzioni per garantire la continuità occupazionale. Con un primo incontro con l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova si è valutata la possibilità di cercare, e coinvolgeremo altri attori Istituzionali, nuove commesse per Konecta creando sinergie con aziende del territorio. Continuiamo con le forti pressioni verso l’azienda, perchè alla luce dell’ambizioso piano industriale, riteniamo abbia le possibilità di dare una risposta occupazionale sul sito di Genova; allo stesso tempo continueremo a coinvolgere Comune, Regione e Confindustria per trovare soluzioni di maggior stabilità”.