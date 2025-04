In Liguria benessere elevato, ma stipendi più bassi. E un cittadino su sette deve curarsi altrove

Genova. La Liguria presenta livelli elevati di benessere rispetto al complesso delle province italiane, ma con evidenti criticità dal punto di vista dei servizi, della sanità e anche delle condizioni economiche delle persone. È quanto emerge dall’indagine dell’Istat sul benessere equo e sostenibile dei territori a partire dalla lettura integrata di 64 indicatori suddivisi in 11 domini che tengono in considerazione diversi aspetti.

Considerando i singoli indicatori, il 42,5% delle misure colloca le province liguri nelle classi di benessere alta e medio-alta, mentre il 28,3% le colloca nelle classi bassa e medio-bassa (gli stessi valori calcolati su tutte le province italiane sono rispettivamente del 41,8% e 35,6%). Nel confronto con le altre regioni del Nord Ovest, la Liguria mostra un profilo simile al Piemonte, ma meno brillante rispetto a Lombardia e Valle d’Aosta.

Il quadro più critico emerge per il dominio innovazione, ricerca e creatività, dove il 50,0% delle misure provinciali ricade nelle due classi inferiori di benessere e non presenta posizionamenti nella classe più alta. Gli svantaggi più significativi per questo dominio riguardano gli addetti delle imprese attive nel settore culturale che in Liguria nel 2021 rappresentano l’1,3% degli addetti totali, una quota inferiore alla media nazionale (1,6%) e del Nord-ovest (1,8 per cento). Questo indicatore mostra una variabilità legata alla specializzazione produttiva dei territori provinciali ed è compresa tra il massimo di Genova (1,4%) e il minimo di Savona (1,1%).

Punti di debolezza emergono anche per il dominio qualità dei servizi, anch’esso con il 50,0% di posizionamenti nelle due classi inferiori di benessere. Le criticità maggiori in quest’ambito riguardano l’emigrazione ospedaliera in altra regione. L’indicatore, che varia tra le province anche in funzione della localizzazione e accessibilità dei poli ospedalieri (regionali ed extraregionali), raggiunge in Liguria il 14,7% nel 2022, un valore ampiamente superiore ai livelli nazionali (8,3%) e del Nord Ovest (6,6%). Il fenomeno è particolarmente accentuato nella provincia di La Spezia (22,8%), mentre è più contenuto a Genova (10,7%).

Il dominio lavoro e conciliazione dei tempi di vita è l’ambito nel quale la Liguria e le sue province conseguono i risultati migliori, con la maggior parte delle misure che ricadono nelle classi di benessere alta e medio-alta (70,8%) e nessun posizionamento nella classe bassa. Gli indicatori sull’occupazione e la mancata partecipazione al lavoro nel 2023 risultano migliori rispetto alla media-Italia in tutte le province, in particolare a Genova dove si registrano i tassi di occupazione più elevati della regione (74,3% nella fascia 20-64 anni). Si segnala invece un lieve svantaggio per il tasso di infortuni mortali e con inabilità permanente, che in Liguria è pari a 10,9 per 10mila occupati nel 2022. Tutti i valori provinciali risultano superiori alla media-Italia (10,0 per 10mila occupati), ad eccezione della provincia di Imperia (7,9).

Anche per il dominio benessere economico, nessuna provincia ligure ricade nella classe di coda, ma la frequenza nelle due classi più elevate scende al 55,0%. Ad eccezione della retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti, che nel 2022 in Liguria è inferiore di 256 euro rispetto alla media Italia e circa 4.381 euro più bassa della media del Nord Ovest, i valori regionali degli altri indicatori del dominio sono pari o superiori in termini di benessere al valore medio nazionale, mentre i valori provinciali risultano in generale miglioramento rispetto al 2019 in tutte le province ad eccezione di Imperia e Savona per il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie.

La distribuzione del reddito disponibile equivalente (elaborato a partire dal sistema integrato dei registri) segnala per la Liguria livelli superiori a quelli nazionali, ma inferiori rispetto al Nord Ovest: il 50% degli individui residenti in famiglia dispone di almeno 18.800 euro annui a fronte di un valore mediano di 17.500 euro per l’Italia e di 19.900 per il Nord Ovest. La provincia di Genova ha il valore più elevato (19.800 euro), Imperia il più basso (15.800 euro). A Genova si osserva anche la maggiore disuguaglianza: il 10% degli individui più poveri dispone al più di 8mila euro, il 10% dei più ricchi di almeno 37.700 euro.

La Liguria presenta poi una ricca offerta culturale, con 165 strutture tra musei, aree archeologiche e monumenti, pari al 3,7% delle 4.416 strutture censite in Italia nel 2022. La maggior parte dei musei si concentra nella provincia di Genova (44,2%), che raccoglie oltre la metà dei visitatori delle strutture museali della Regione (il 61,4%). La provincia di La Spezia attira la quota maggiore di visitatori stranieri (34,3%), ma presenta anche le percentuali più basse di musei e visitatori, con rispettivamente l’11,5%o delle strutture e il 9,8% dei visitatori della regione. La rete di 236 biblioteche pubbliche e private della Liguria, che nel 2022 rappresentano il 2,9% del totale nazionale, è distribuita capillarmente in oltre la metà dei Comuni liguri (51,3%) e serve quasi 1,4 milioni di residenti.

Nel 2022 il 45,9% dei Comuni liguri gestisce interamente online l’iter per l’accesso ad almeno un servizio per le famiglie, con un divario di 7,7 punti percentuali rispetto all’Italia (53,6%). Anche il numero di servizi è inferiore alla media nazionale: solo il 35,5% dei Comuni liguri offre da uno a tre servizi interamente online, quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla media-Italia (38,3%). Le tipologie di servizi online più frequenti sono le stesse osservate a livello nazionale: i certificati anagrafici (26,4% in Liguria e 24,6% in Italia), i servizi di mensa scolastica (20,5% contro 26,5%) e le contravvenzioni (19,7% contro 18,7%).

Piccardo (Pd): “Una fotografia impietosa”

Per Katia Piccardo, consigliera regionale del Pd, il bicchiere è mezzo vuoto: “Fughe in sanità, carenze nel trasporto pubblico, bassa ricettività scolastica, sotto la media nazionale per raccolta differenziata e primato per le diseguaglianze. I dati Istat sul benessere danno una fotografia impietosa della Liguria che conferma il fallimento delle giunte di destra. Sulla sanità, Istat certifica quello che diciamo ormai da tempo: il tasso di fughe dei pazienti è quasi il doppio della media nazionale. Sui trasporti si svela il paradosso delle giunte del fare che si sono susseguite in questi anni: il rapporto posti-km per abitante piazza la Liguria all’ultimo posto nel Nord-Ovest. Un dato che non ci sorprende, soprattutto a Genova, visto che in tutti questi anni con Bucci prima e Piciocchi ora non è stata aperta una singola fermata della metropolitana, l’annunciata integrazione tariffaria e intermodale del trasporto pubblico è ferma al palo e i genovesi di sera non sanno come spostarsi, dato che la metropolitana in settimana è sempre chiusa e passano pochi autobus, per non parlare delle gravi lacune nei collegamenti del territorio di Città metropolitana”.

“Preoccupa poi il dato sull’accessibilità della scuola, che si ferma al 28,7% contro una media nazionale del 40,3%. Pochissimi bambini tra gli 0 e i 2 anni (il 15,9%) fruiscono dei servizi comunali per l’infanzia, che come denunciamo da anni sono troppo pochi, ma è anche in calo la partecipazione al sistema scolastico nella fascia 4-5 anni, con una diminuzione del 2,2% rispetto al 2019. Per non parlare dei rifiuti dove siamo 7,7 punti percentuali sotto la media nazionale per la raccolta differenziata, trascinata (verso il basso) da Genova dove il dato si ferma al 51,4%. Tra i dati più preoccupanti è sicuramente quello del divario economico sui redditi. Questo il risultato di nove anni di governo di centrodestra: inefficienza dei servizi e aumento delle disuguaglianze”, conclude Piccardo.