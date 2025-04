Nomine, il Pd: “Biasotti nel cda di Iren? Da Piciocchi e Bucci continua spartizione delle poltrone”

Genova. “A pochi giorni dal voto delle elezioni amministrative a Genova, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Iren sarà l’ennesimo atto di spartizione delle poltrone, esercizio tanto caro al duo Bucci-Piciocchi. Chi sarà la new entry nel board di Iren? Niente di meno di Biasotti”.

A suggerirlo sono il segretario regionale e quello metropolitano del Pd, Davide Natale e Simone D’Angelo che hanno commentato così alcuni rumors secondo cui, il Comune di Genova, azionista di Iren, avrebbe indicato l’ex senatore di Forza Italia come nome in sostituzione del segretario generale della Regione Liguria Pietro Paolo Giampellegrini.

L’assemblea degli azionisti che confermerà o smentirà le voci è fissata al 24 aprile. “Se il centrodestra avesse uno stile diverso le nomine sarebbero state fatte dopo le elezioni ma il duo non poteva farsi scappare un’occasione per accontentare un alleato – dicono Natale e D’Angelo . la spartizione è servita, l’interesse dei cittadini anche per oggi sarà tutelato domani. Certo non ci sorprendiamo visto che l’amministratore delegato di Iren sarà protagonista di una iniziativa di campagna elettorale della Lega”.

Oggi la terna che guida la multiutility vede confermata la terna con il presidente Luca Dal Fabbro, il vicepresidente Moris Ferretti, e l’amministratore delegato e direttore generale Gianluca Bufo. Ma nella lista dei soci pubblici che controllano Iren ci sono anche diversi nomi nuovi. E Genova ritrova, appunto, Sandro Biasotti, già presidente della Regione Liguria per il centrodestra e a lungo parlamentare.