Insegnanti di sostegno, Pastorino (Pd): “Una graduatoria differenziata per chi si specializza in università”

Genova. Una graduatoria dedicata per gli insegnanti di sostegno specializzati con corsi universitari Tfa. È quanto chiede il deputato ligure del Pd Luca Pastorino insieme ai colleghi Valentina Ghio e Alberto Pandolfo, firmatari di un’interrogazione sul tema al ministro dell’Istruzione Valditara.

“La nuova disciplina che regolamenta la specializzazione degli insegnanti di sostegno in Italia autorizza di fatto due percorsi molto diversi in termini di peso e caratteristiche che però rischiano di avere lo stesso valore nelle graduatorie scolastiche – spiega Pastorino -: da un lato, ci sono infatti i percorsi erogati dalle università (Tfa) con lezioni in presenza e tirocinio diretto, dall’altro ci sono invece i corsi Indire interamente online che portano a un titolo di specializzazione non universitaria, questi ultimi rivolti ai docenti con 3 anni anche non continuativi di servizio nei 5 anni precedenti e a chi si è specializzato all’estero ed è in attesa di riconoscimento.

“Di fatto – prosegue – chi esce dai due percorsi si trova ad avere le stesse possibilità di inserimento, pur essendo chiara la differenza in termini di preparazione e anche di competenze relazionali e trasversali alla didattica”.

“Al ministro chiediamo che i due titoli vengano differenziati e che venga data priorità agli insegnanti specializzati con i corsi universitari (Tfa), anche creando una graduatoria a esaurimento dedicata: la loro preparazione specialistica e competenza è essenziale per le attività educativo-didattiche orientate all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e all’integrazione di tutti gli studenti”, conclude Pastorino.