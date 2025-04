Genova. Giornata da incubo sull’autostrada A10, interessata in poche ore da quattro incidenti che hanno visto coinvolti in complessivamente sei mezzi pesanti e tre auto. Per fortuna non si registrano feriti gravi, ma sono state pesantissime le conseguenze sulla viabilità.

Intorno alle 18.45 è stata riaperta a una corsia l’autostrada tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova dove una bisarca che trasportava una motrice, è andata a schiantarsi e ha divelto le barriere del viadotto Cerusa, appena prima della biforcazione. È successo intorno alle 15.30 e l’autostrada è rimasta chiusa per più di tre ore con traffico bloccato e più di 8 chilometri di coda. Resta chiusa per ora l’entrata di Arenzano in direzione levante.

Per consentire i lavori di ripristino è stata disposta la chiusura notturna del tratto tra le 22 di mercoledì e le 6 di giovedì. Annullata di conseguenza la chiusura programmata tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto.

Incidente in A10, bisarca si schianta contro il guardrail

Un altro incidente, la cui dinamica non è ancora stata chiarita, si è verificato poco dopo le 16 tra Savona e Albisola nella galleria Torre Farraggiana. Nello scontro sono stati coinvolti due tir. Il traffico si è completamente bloccato formando 15 chilometri di coda. Pesanti ripercussioni sul traffico anche in Aurelia.

Centinaia di automobilisti sono rimasti fermi in coda per ora ed è stata attivata la distribuzione di bottigliette d’acqua. Data la completa paralisi del traffico, i primi vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto raggiungere il luogo dell’incidente entrando contromano in autostrada, scortati dalla polizia stradale, per garantire un intervento tempestivo.