Incidente in via 30 Giugno, camion va a sbattere e resta in bilico: strada chiusa

Genova. Incidente venerdì mattina in via 30 Giugno. Un camioncino che trasportava blocchi di cemento è andato a sbattere contro il muretto che costeggia il fiume, rimanendo in bilico.

Nessuno è rimasto ferito, ma è stato necessario chiudere la strada all’altezza della scuola Sanguineti per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto è stata inviata la gru, che intorno alle 9.30 stava cercando di riportare il camioncino a livello della strada.

Presenti anche le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico.