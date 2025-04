Incidente sul lungomare di Pegli, scontro fra due auto e due moto: centauro grave in ospedale

Genova. Incidente stradale mercoledì mattina sul lungomare di Pegli, dove si sono scontrate due auto e due moto all’altezza di piazza Rapisardi.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma a restare ferito, in modo piuttosto grave, è stato uno dei due motociclisti. Soccorso dall’ambulanza della Croce Verde Pegliese e dell’automedica, è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi. Le operazioni sono state agevolate dalla chiusura della viabilità in zona Erzelli per il corteo dei metalmeccanici.