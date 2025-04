Incidente in sopaelevata, ragazza di 16 anni finisce al pronto soccorso: traffico in tilt verso levante

Genova. Un incidente sta di fatto bloccando il traffico in direzione levante della strada sopraelevata Aldo Moro. Secondo le prime informazioni a finire sull’asfalto una ragazza di 16 anni.

Immediati i soccorsi, con i medici del 118 che l’hanno stabilizzata su una barella per poi trasportarla al pronto soccorso del Galliera. Inizialmente in codice rosso per dinamica, l’urgenza è stata poi declassata a codice giallo.

Ancora da capire l’esatta dinamica e eventuali mezzi coinvolti: la giovane viaggiava come passeggera di una moto. Pesanti le ripercussioni sul traffico dell’arteria genovese di fatto tutta bloccata in direzione della Foce.

Foto di Diego Latona