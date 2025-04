Genova. Incidente in corso Europa venerdì nel primo pomeriggio. Coinvolte un’ambulanza, finita ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata all’incrocio con con via Mosso e via Scribanti, e un’auto andata a finire contro un palo dello spartitraffico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Stando alle prime ricostruzioni l’ambulanza si sarebbe scontrata contro l’auto, per poi finire ribaltata.

Sul posto diversi mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha chiuso corso Europa in direzione levante per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per i rilievi. Il bilancio è di cinque persone ferite accompagnate al San Martino e al Galliera, tutte in codice giallo.